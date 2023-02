Evento NFL in Brasa anuncia patrocinadores e parceiros

O maior evento de Super Bowl da NFL fora dos Estados Unidos tem seus patrocinadores e parceiros definidos. O “NFL in Brasa” acontece neste final de semana, dias 11 e 12 de fevereiro, no Komplexo Tempo, em São Paulo, repleto de atrações e ativações de marcas para o público presente. Os ingressos para o primeiro evento oficial de live experience da liga no Brasil estão à venda por meio do site sympla.com.br.

Hellmann’s e Old Parr encabeçam a lista de marcas presentes no evento como patrocinadores oficiais. A marca de molhos do grupo Unilever apresenta o “Hellmann’s Tailgate Zone”, área especial onde os visitantes poderão degustar os produtos da marca enquanto consumem os pratos disponíveis. A Old Parr, marca de whisky premium da Diageo, oferece ao público um bar temático com drinques harmonizados para consumo com churrasco. O “NFL in Brasa” é uma criação da Effect Sport, agência exclusiva da NFL no Brasil desde 2015, também responsável pela realização do projeto.

Entre os demais parceiros oficiais do evento, a Unilever também se faz presente com sua marca de sorvetes especiais, Ben & Jerry’s, e Cif, promovendo a linha de produtos de limpeza voltados para churrasco. Patrocinador Global da NFL, a Budweiser é a cerveja oficial do evento, enquanto Wilson, Sport America, New Era, Nathan’s, SPTuris, U.S. Consulate General, Apple Equipamentos Áudio Visuais e Sympla completam o time de apoiadores oficiais. Emissora exclusiva da NFL em TV aberta no país, a RedeTV! é o Media Partner oficial do evento.

“A primeira edição do ‘NFL in Brasa’ é apenas o kickoff de uma nova fase comercial da liga no Brasil, levando ao mercado oportunidades exclusivas para marcas se conectarem com os mais de 35 milhões de brasileiros fãs da NFL, de maneira relevante e autêntica. O evento foi concebido como uma plataforma de live experience, que deverá crescer muito em suas próximas edições. Estamos muito felizes de ter desde já como parceiros gigantes como Diageo, Unilever e Ambev”, celebra o diretor-geral da Effect Sport em São Paulo, Felipe Soalheiro, responsável por liderar a gestão comercial da NFL no Brasil.

Churrascada assina festival gastronômico

O “NFL in Brasa” traz para os fãs brasileiros o conceito tailgate, tradicional nos estádios norte-americanos, com festival de churrasco assinado por renomados chefes e com curadoria do Churrascada. Serão 11 estações lideradas por profissionais brasileiros aficionados pela cultura gastronômica que acompanha o Super Bowl. Bruno Panhoca é nome confirmado com seu chilli com carne, assim como Paulo Yoller com o hot wings. Outra grande atração é a Nathan’s, famosa casa de hot dog de Coney Island, Nova York.

Para a imersão ficar completa, o evento apresenta ainda 10 opções de conexão com o jogo na prática. No local, diversos desafios estarão à disposição dos participantes para sentir o gosto do que é jogar futebol americano: lançar como um quarterback, chutar um field goal, dar tackles em adversários, além de registrar suas performances como fazem os atletas durante os testes do NFL Scouting Combine.

Na noite de domingo, dia 12, o momento mais aguardado: o kickoff da partida entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs para consagrar o grande campeão da temporada. O jogo será exibido no “NFL in Brasa” em um telão de 50 m², com participação de alguns influenciadores digitais no pré e pós-jogo. Direto do State Farm Stadium e também com transmissão para os fãs brasileiros, a diva do pop Rihanna se apresenta no Halftime Show.