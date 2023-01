NFL: Damar Hamlin recebe alta do hospital e voltará para casa após parada cardíaca

O jogador de futebol americano Damar Hamlin recebeu alta do hospital em que estava internado e está voltando para casa em Buffalo, após se recuperar de uma parada cardíaca durante um jogo da NFL. A informação é da University of Cincinnati Health.

No domingo, Damar Hamlin publicou nas redes sociais pela primeira vez. Para o defensor do Buffalo Bills, tudo o que vem passando nos últimos dias vai torná-lo uma pessoa mais forte, mas reconhece que ainda há "um longo caminho" pela frente.

"Quando você coloca amor verdadeiro no mundo, ele volta para você 3 vezes mais. O amor tem sido enorme, mas sou grato por cada pessoa que orou por mim e estendeu a mão. Nós reunimos o mundo por trás disso. Se você me conhece, sabe que isso só vai me deixar mais forte. Em um longa caminho continue orando por mim", afirmou.

O Buffalo Bills confirmou na última semana que Hamlin sofreu uma parada cardíaca em campo, no jogo contra o Cincinnati Bengals. O defensor de 24 anos desmaiou na noite de segunda-feira depois de receber uma forte pancada no peito enquanto lutava contra o wide receiver Tee Higgins, do Cincinnati, durante o primeiro quarto do jogo fora de casa dos Bills.

Hamlin foi atendido ainda em campo e levado do estádio para um hospital, enquanto o jogo foi interrompido com o Bills perdendo por 7 a 3.

Os dirigentes da equipe disseram em um comunicado na terça-feira que o coração de Hamlin parou depois que ele foi atingido durante uma jogada no primeiro quarto. Seu batimento cardíaco foi restaurado pela equipe médica em campo antes de Hamlin ser levado ao Centro Médico da Universidade de Cincinnati.

