NFL anuncia evento para o Super Bowl no Brasil

Os fãs brasileiros de futebol americano ganharam a oportunidade de curtir dois dias de imersão no clima de Super Bowl. Nos dias 11 e 12 de fevereiro, a NFL realizará o “NFL in Brasa”, festival com experiências esportivas, gastronômicas e musicais no Komplexo Tempo, em São Paulo. Os ingressos para a viewing party oficial da NFL estão à venda por meio do site sympla.com.br.

O evento une esporte e entretenimento, apresentando atrações musicais e a transmissão ao vivo do Super Bowl LVII, e traz para o Brasil o conceito tailgate, tradicional nos estádios norte-americanos, com festival de churrasco assinado pelo Churrascada. Será o primeiro grande evento de live experience da NFL no Brasil, assinado pela Effect Sport, agência responsável pela liga no país, com patrocínio da Old Parr, marca premium de uísque da Diageo, que estará no local com bares exclusivos para o público presente.

Os torcedores também poderão vivenciar experiências NFL ao longo do evento. Diversos desafios estarão à disposição dos participantes para sentir o gosto do que é jogar futebol americano: lançar como um quarterback, chutar um field goal, dar tackles em adversários, além de registrar suas performances como fazem os atletas durante os testes do NFL Scouting Combine.

Nos 4 mil m² do Komplexo Tempo, o “NFL in Brasa” terá ainda competições de Madden, game ultrarrealista da EA Sports, loja exclusiva e oportunidades para se sentir dentro do campo durante uma partida da NFL. O festival será realizado no mesmo espaço que recebeu este ano a São Paulo Fashion Week.

“Desde o início do nosso trabalho com a NFL, em 2015, sempre observamos que há muito em comum na cultura norte-americana e brasileira em assistir ao futebol, e um desses elos é justamente o churrasco com os amigos. Por essa razão, criamos o ‘NFL in Brasa’ para os fãs brasileiros, primeiro grande evento da liga destinado ao país. Serão dois dias de muitas atividades, tendo como ponto alto o Super Bowl LVII em gigantesco telão, completando a experiência”, avisa o CEO da Effect Sport, Pedro Rego Monteiro.

Brasil em destaque entre os mercados da NFL

A força dos fãs brasileiros impulsiona os números da NFL no mercado nacional. Atualmente, o Brasil é o segundo país do mundo em número total de seguidores da liga nas redes sociais, com mais de 2 milhões, atrás apenas dos Estados Unidos. Desde o início da relação entre liga e Effect Sport, há sete anos, o alcance de fãs declarados do futebol americano cresceu 10 vezes no período, saltando de 3 milhões para 33 milhões de brasileiros que acompanham a modalidade, segundo números do Ibope Repucom de 2021.

O evento de live experience integra o planejamento de expansão da NFL no Brasil. Entre inúmeras ações recentes para o mercado nacional, a liga voltou a ter destaque na TV aberta brasileira na atual temporada, em acordo de direitos de transmissão dos jogos com a RedeTV! negociado pela agência.

“A cada ano que passa, sentimos o crescimento dos fãs da NFL no Brasil, o interesse deles pelo produto como um todo. E os números comprovam isso. Então, o ‘NFL in Brasa’ é criado em nosso planejamento para entregar ao público uma novidade no país seguindo o conceito que é praticado na cidade que recebe o Super Bowl”, explica o executivo.

Ansiosamente aguardado por todo o planeta, o Super Bowl marca a grande decisão da NFL, colocando em campo os campeões das conferências americana e nacional. Em 2023, o Super Bowl LVII será disputado no dia 12 de fevereiro no State Farm Stadium, no Arizona. A diva do pop Rihanna está confirmada como atração do Halftime Show.

