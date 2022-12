Neymar é expulso por dar tapa na cara e simular falta em jogo do PSG, veja o lance

Neymar foi expulso em jogo do PSG contra o Strasbourg, nesta terça-feira, 28, válido pelo Campeonato Francês. O atacante tomou dois amarelos, um por simular pênalti, e outro por dar um tapa na cara do adversário.

A partida estava empatada em 1 a 1 no momento da expulsão. A equipe parisiense abriu o placar com Marquinhos, porém acabou cedendo o empate no início do segundo tempo. No primeiro lance, Neymar deixou a mão na cara do jogador do Strasbourg, tomando o primeiro amarelo.

No segundo lance, o atacante recebe uma enfiada de bola pelo meio, dribla o zagueiro e simula uma falta dentro da área. O árbitro Clement Turpin, que apitou jogos na Copa do Mundo, apresentou o segundo amarelo e expulsou o jogador.

Veja o Lance

O Neymar Jr foi expulso por simulação 😔 pic.twitter.com/48HZnx27Ib — Pablo Jhuan Ⓟ (@pablojhuansep_) December 28, 2022

O PSG venceu a partida por 2 a 1 já no final e continua lider do campeonato. O próximo jogo é contra o Lens, no dia 1º de Janeiro. Neymar irá cumprir suspensão e só deve voltar a jogar na sexta-feira que vem, dia 6, contra o Châteauroux pela Copa da França.

LEIA TAMBÉM: