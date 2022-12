Quarto em que o Messi ficou durante a Copa do Catar vai virar museu; veja

O quarto em que Messi ficou hospedado durante a Copa do Mundo do Catar vai virar um museu. A informação foi confirmada pela Universidade do Catar, local que hospedou os argentinos, nesta terça-feira, 27.

De acordo com a Universidade, o quarto de Messi será utilizado apenas para visitação. Segundo eles, o local servirá como um legado para estudantes e gerações futuras e todos os pertences utilizados por Messi permanecerão intactos.

Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University! The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 27, 2022

As instalações da universidade contam com ginásios, piscinas e diversos campos. O local também abrigou o Liverpool no Mundial de Clubes em 2019. Os quartos sofreram melhorias por conta da Copa do Mundo, para melhor conforto dos jogadores.

