Netflix adquire direitos de transmissão nos EUA das Copas do Mundo Feminina de 2027 e 2031

Netflix assegurou os direitos de transmissão ao vivo das Copas do Mundo Feminina de 2027 e 2031 nos Estados Unidos. Este é o primeiro contrato do serviço de streaming para a cobertura completa de um torneio esportivo em sua história. A iniciativa reflete um movimento estratégico da empresa para expandir sua presença no setor esportivo e atrair um novo público. As informações são da BBC.

A Fifa confirmou o acordo na sexta-feira, 20, e destacou o compromisso do streaming com o crescimento do futebol feminino. A competição de 2027 será sediada no Brasil, enquanto o local da edição de 2031 ainda não foi definido. Entre os possíveis candidatos para receber o torneio estão a Inglaterra, uma candidatura conjunta das federações britânicas e os próprios Estados Unidos.

Netflix deu os primeiros passos em transmissões esportivas ao vivo recentemente, incluindo a exibição de uma luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul. A transmissão atingiu cerca de 60 milhões de residências, embora enfrentasse reclamações relacionadas a problemas técnicos. Além disso, a plataforma exibirá dois jogos da NFL em 25 de dezembro, como parte de um contrato de três anos para a transmissão de partidas de Natal.

Impacto na transmissão esportiva

O contrato entre Netflix e Fifa destaca mudanças no mercado de transmissão de eventos esportivos, especialmente em mercados altamente competitivos como os Estados Unidos. A entrada de plataformas de streaming no setor visa oferecer alternativas aos formatos tradicionais de televisão, trazendo flexibilidade e alcance global.

Nos Estados Unidos, a Netflix busca consolidar sua posição com a inclusão de conteúdos ao vivo, alinhando-se a serviços como Amazon Prime Video e Apple TV, que também têm investido em transmissões esportivas. A negociação pode influenciar outros grandes torneios esportivos a considerar plataformas de streaming como parceiros de transmissão.

No Reino Unido, no entanto, a legislação determina que eventos esportivos como a Copa do Mundo Feminina sejam transmitidos por emissoras de acesso gratuito. A edição de 2023 foi exibida pela BBC e ITV, com uma audiência de pico de 12 milhões de espectadores na final entre Espanha e Inglaterra.

Cenário futuro para o futebol feminino

A iniciativa da Netflix também reflete o crescente interesse pelo futebol feminino, que vem ganhando visibilidade global nos últimos anos. A Copa de 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia, destacou a popularidade crescente do esporte, mas também trouxe desafios. Antes do torneio, a Fifa chegou a ameaçar um apagão televisivo em cinco países devido a ofertas consideradas inadequadas das emissoras.

Com o compromisso de transmissão das Copas de 2027 e 2031, a Netflix busca explorar o potencial do esporte feminino em atrair novos públicos e diversificar seu portfólio de conteúdo. A expectativa é que a plataforma enfrente desafios técnicos e de audiência, enquanto tenta estabelecer um novo padrão para transmissões esportivas no streaming.