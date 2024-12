Trump escolhe Stephen Miran para chefiar seu conselho de assessores econômicos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter escolhido Stephen Miran para liderar seu conselho de assessores econômicos, recrutando um ex-funcionário do Tesouro que atuou em Washington durante seu primeiro governo.

“Steve trabalhará com o restante da minha equipe econômica para promover um grande crescimento econômico que beneficie todos os americanos”, disse Trump em um comunicado no domingo, em sua plataforma Truth Social.

Como principal economista da Casa Branca, Miran será responsável por aconselhar Trump sobre políticas e será uma figura importante para vender essas decisões ao público. Miran, cujo cargo exige confirmação pelo Senado, foi assessor sênior de política econômica no Departamento do Tesouro durante o primeiro mandato de Trump.

Miran, pesquisador do Manhattan Institute, foi coautor de um artigo com o economista Nouriel Roubini, em julho, que alegava que o Departamento do Tesouro havia manipulado a emissão de títulos dos EUA de forma a reduzir os custos reais de empréstimos na economia.

O artigo, publicado pela Hudson Bay Capital, ecoou uma linha de ataque de alguns políticos republicanos, que acusaram a secretária do Tesouro, Janet Yellen, de manipular os leilões de dívida dos EUA para estimular a economia e ajudar o presidente Joe Biden.

Yellen rejeitou a acusação de Roubini e Miran. Em entrevista à Bloomberg, ela afirmou que não havia “nenhuma estratégia desse tipo” e acrescentou: “Nós nunca, nunca discutimos nada do tipo.”

Miran disse, em uma postagem nas redes sociais no domingo, que está ansioso “para trabalhar para ajudar na implementação da agenda política do presidente, criando uma economia próspera e não inflacionária que traga prosperidade para todos os americanos.”

Trump prometeu renovar os cortes de impostos que estão prestes a expirar e expandir ou oferecer novos descontos ou créditos, em parte para aliviar os altos preços enfrentados pelas famílias americanas. Ele também ameaçou impor tarifas abrangentes sobre os parceiros comerciais estrangeiros, argumentando que isso estimulará as empresas a retornar a fabricação para os EUA.

O presidente eleito descartou as críticas de muitos economistas de que sua agenda, incluindo promessas de deportar milhões de imigrantes ilegais, pode aumentar os preços para os consumidores e expandir a dívida nacional dos EUA.

As preocupações econômicas e com a inflação foram consistentemente classificadas entre as principais preocupações dos eleitores antes da eleição de 5 de novembro, na qual Trump conquistou seu segundo mandato e os republicanos assumiram o controle das duas casas do Congresso.

Durante o primeiro mandato de Trump, o cargo que será ocupado por Miran foi exercido por Kevin Hassett, seguido por Tomas Philipson e Tyler Goodspeed, ambos atuando como interinos.

Hassett era uma presença regular na televisão, defendendo as políticas econômicas do presidente. Um forte defensor das políticas fiscais de Trump, Hassett está pronto para retornar à Casa Branca depois que o presidente eleito o escolheu em novembro para chefiar seu segundo mandato do Conselho Econômico Nacional.