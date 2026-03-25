NBA: Nets x Golden State Warriors saiba horário e onde assistir

Golden States: equipe de São Francisco enfrenta o Nets buscando o Play-in (Tim Warner/Getty Images)
Publicado em 25 de março de 2026 às 19h48.
Brooklyn Nets e Golden State Warriors se enfrentam nesta quarta-feira, 25 , pela temporada regular da NBA. A partida será disputada no Chase Center, em San Francisco, com início às 23h, no horário de Brasília.
O Golden State Warriors entra em quadra tentando aproveitar um confronto em casa para seguir vivo na disputa por vaga no play in do Oeste. A equipe ocupa a 10ª posição da Conferência Oeste com campanha de 34 vitórias e 38 derrotas. No último jogo, venceu o Dallas Mavericks por 137 a 131, na prorrogaçã,o com mais uma grande atuação de Gui Santos, mas a vitória foi ofuscada pela grave lesão de Moses Moody.
O time de Steve Kerr segue bastante desfalcado. Stephen Curry foi novamente vetado e perderá seu 23º jogo seguido por problema no joelho. Além dele, Moses Moody está fora do restante da temporada, enquanto Jimmy Butler, Al Horford, Quinten Post e Seth Curry também aparecem como ausências para o duelo desta quarta.
O Brooklyn Nets vive cenário oposto. A franquia aparece na 13ª colocação da Conferência Leste, com 17 vitórias e 55 derrotas, e atravessa uma sequência de oito derrotas consecutivas. No compromisso mais recente, foi atropelada pelo Portland Trail Blazers por 134 a 99.
Além do mau momento coletivo, os Nets também têm baixas importantes. Michael Porter Jr. deve desfalcar a equipe pelo restante da temporada após lesão muscular na coxa, o que reduziu ainda mais o poder ofensivo do elenco. Em meio à reconstrução, Brooklyn tem dado minutos a jovens e atletas em contratos curtos, como Malachi Smith.
O jogo entre Nets x Warriors terá transmissão no Brasil pelo NBA League Pass. A partida começa às 23h, nesta quarta-feira, 25.
Golden State Warriors (Técnico: Steve Keer)
Brandin Podziemski, De'Anthony Melton, Jonathan Kuminga, Kristaps Porzingis e Draymond Green.
Brooklyn Nets (Técnico:Jordi Fernández)
Ben Saraf, Tyson Etienne, Ziaire Williams, Cameron Johnson e Nic Claxton.