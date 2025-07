Mundial de Clubes: veja datas, horários e onde assistir aos confrontos da semifinal

A reta final do Mundial de Clubes da Fifa está definida. As semifinais começam na próxima terça-feira, 8 de julho, com confrontos decisivos que definirão os dois finalistas do torneio, realizado nos Estados Unidos.

As partidas terão transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, ge, globoplay, CazéTV e DAZN. Todos os jogos acontecerão no Estádio MetLife, em Nova York-Nova Jersey.

Confira o horário dos jogos e onde assistir:

⚽ Chelsea x Fluminense

⏰ Terça-feira, 8 de julho – 16h (horário de Brasília)

📍 Estádio MetLife – Nova York/Nova Jersey

⚽ Paris Saint-Germain x Real Madrid

⏰ Quarta-feira, 9 de julho – 16h (horário de Brasília)

📍 Estádio MetLife – Nova York/Nova Jersey

📺 Onde assistir: TV Globo, ge, sportv, globoplay, CazéTV e DAZN exibem todos os jogos ao vivo.