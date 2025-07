Mundial de Clubes: relembre os jogos do campeonato até agora e veja agenda da semifinal

O Mundial de Clubes da Fifa 2025 chegou à sua reta final com os quatro semifinalistas confirmados. Chelsea FC, Fluminense FC, Paris Saint-Germain e Real Madrid CF avançaram após deixarem gigantes pelo caminho e agora disputam as vagas na decisão, marcada para o domingo, 13 de julho, no Estádio MetLife, em Nova York-Nova Jersey.

O primeiro duelo decisivo será entre Chelsea e Fluminense, na terça-feira, 8 de julho. Os ingleses vêm de uma campanha sólida: vice-líderes do Grupo D, eliminaram Benfica nas oitavas (4 a 1) e Palmeiras nas quartas (2 a 1). Já o tricolor carioca, também segundo em sua chave, passou por Inter de Milão (2 a 0) e Al Hilal (2 a 1).

Na quarta-feira, 9 de julho, o outro lado da chave traz um embate de peso entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Os franceses, líderes do Grupo B, golearam Inter Miami (4 a 0) e bateram o Bayern de Munique (2 a 0). Os espanhóis, por sua vez, venceram Juventus (1 a 0) e superaram o Borussia Dortmund em jogo equilibrado (3 a 2).

Com campanhas consistentes, tanto PSG quanto Real Madrid chegam como favoritos, mas Chelsea e Fluminense buscam fazer história e conquistar o título inédito da competição.

Campeão será conhecido em 13 de julho

A final está agendada para domingo, 13, também no MetLife Stadium. O vencedor de Chelsea x Fluminense enfrentará o ganhador de PSG x Real Madrid.

No total, 32 clubes participaram da edição de 2025, incluindo representantes da América do Sul, Europa, Ásia, África, América do Norte e Oceania. Após fase de grupos, oitavas e quartas, os quatro finalistas simbolizam o domínio de Brasil, Inglaterra, Espanha e França no futebol de clubes mundial.

🏆 Chelsea FC

Fase de grupos (Grupo D):

Chelsea 2 x 0 LAFC

Flamengo 3 x 1 Chelsea

Espérance 0 x 3 Chelsea

Oitavas de final:

SL Benfica 1 x 4 Chelsea

Quartas de final:

Palmeiras 1 x 2 Chelsea

Semifinal (confirmado):

Chelsea x Fluminense

🗓 Terça-feira, 8 de julho

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

🏆 Fluminense FC

Fase de grupos (Grupo F):

Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

Fluminense 4 x 2 Ulsan HD

Mamelodi Sundowns 0 x 0 Fluminense

Oitavas de final:

Inter de Milão 0 x 2 Fluminense

Quartas de final:

Fluminense 2 x 1 Al Hilal

Semifinal (confirmado):

Fluminense x Chelsea

🗓 Terça-feira, 8 de julho

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

🏆 Paris Saint-Germain

Fase de grupos (Grupo B):

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid

PSG 0 x 1 Botafogo

Seattle Sounders 0 x 2 PSG

Oitavas de final:

PSG 4 x 0 Inter Miami

Quartas de final:

PSG 2 x 0 Bayern de Munique

Semifinal (confirmado):

PSG x Real Madrid

🗓 Quarta-feira, 9 de julho

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

🏆 Real Madrid CF

Fase de grupos (Grupo H):

Real Madrid 1 x 1 Al Hilal

Real Madrid 3 x 1 Pachuca

Salzburg 0 x 3 Real Madrid

Oitavas de final:

Real Madrid 1 x 0 Juventus

Quartas de final:

Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund

Semifinal (confirmado):

Real Madrid x PSG

🗓 Quarta-feira, 9 de julho

📍 Estádio MetLife, Nova York-Nova Jersey

🏁 Final (agendada):