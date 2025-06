Mundial de Clubes 2025: Brasil lidera aproveitamento com times invictos

Os times do Brasil encerraram a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes com a melhor campanha entre todas as nações participantes. Segundo análise do Globo Esporte, o país soma 83,33% de aproveitamento, com seis vitórias e dois empates em oito partidas disputadas.

Alemanha e Itália apresentam o mesmo índice, mas com metade dos jogos realizados, já que contam com apenas dois representantes cada. As três nações seguem sem derrotas no torneio.

Todos os brasileiros lideram seus grupos

Os cinco clubes brasileiros em campo até agora aparecem na liderança de seus respectivos grupos. Flamengo e Botafogo venceram os dois confrontos que disputaram, sendo que os rubro-negros já estão garantidos nas oitavas de final com uma rodada de antecedência.

O desempenho também inclui empates de Palmeiras e Fluminense na estreia, seguidos de vitórias na segunda rodada. Até o momento, o Brasil é o único país com essa combinação de invencibilidade e volume de jogos.

América do Sul lidera ranking continental

A performance brasileira impulsiona a América do Sul ao topo do ranking de continentes. De acordo com os dados compilados pelo Globo Esporte, os sul-americanos conquistaram 69,44% dos pontos possíveis até o momento, superando os europeus, que têm 64,86%.

Enquanto os times da América do Sul disputaram 13 partidas, os da Europa já entraram em campo 24 vezes, com 14 vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Veja os resultados dos clubes brasileiros até aqui:

Palmeiras 0 x 0 Porto

Botafogo 2 x 1 Seattle Sounders

Flamengo 2 x 0 Espérance

Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

Palmeiras 2 x 0 Al Ahly

Paris Saint-Germain 0 x 1 Botafogo

Flamengo 3 x 1 Chelsea

Ranking de aproveitamento por país

Os dados atualizados mostram o Brasil na liderança entre os 20 países que participam do torneio. Veja os principais desempenhos até a segunda rodada: