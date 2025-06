Mundial de Clubes 2025: quanto Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo faturaram até agora

A participação brasileira no Mundial de Clubes da Fifa 2025 já representa um marco financeiro inédito. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras garantiram, juntos, cerca de R$ 340 milhões em premiação apenas pela presença na competição. Somados os empates e as vitórias, o número sobe para R$ 395 milhões

Cada clube participante recebe uma cota fixa de US$ 15,21 milhões (equivalente a R$ 85 milhões), independentemente do desempenho na fase de grupos, segundo a Fifa. O valor é creditado antes do início das partidas.

Além do valor fixo, há bonificações variáveis: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate na fase de grupos. As quantias são acumuladas conforme os resultados obtidos em campo e podem ampliar significativamente o montante final de cada clube no torneio.

Fifa distribui US$ 1 bilhão em premiações

A Fifa estabeleceu uma premiação total de US$ 1 bilhão para a edição de 2025 do torneio, sendo US$ 525 milhões destinados como cota de participação e os outros US$ 475 milhões atrelados ao desempenho das equipes.

Segundo a NBC Sports, os clubes que avançarem para fases eliminatórias poderão conquistar prêmios ainda maiores, com bônus específicos para quartas de final, semifinal e final. O campeão poderá arrecadar um total que se aproxima de US$ 100 milhões.

Veja quanto cada time brasileiro já arrecadou até agora no Mundial*

Botafogo: R$ 107 milhões

(duas vitórias – R$ 22 milhões em bônus) Palmeiras: R$ 101,5 milhões

(uma vitória e um empate – R$ 16,5 milhões em bônus) Flamengo: R$ 96 milhões

(uma vitória – R$ 11 milhões em bônus) Fluminense: R$ 90,5 milhões

(um empate – R$ 5,5 milhões em bônus)

*Os valores referem-se ao acumulado de premiação até o dia 21/06/2025