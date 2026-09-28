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Império comercial: Beckham recebe US$ 51 milhões após marcas registrarem lucro com a Copa

De acordo com balanços divulgados pelo The Guardian, a sociedade DRJB Holdings faturou 110,5 milhões de dólares no último exercício, beneficiada por parcerias de peso com marcas globais e grandes campanhas publicitárias.

O coproprietário do Inter Miami, David Beckham, durante partida de tênis em Wimbledon. (Getty Images) (Getty Images)

O coproprietário do Inter Miami, David Beckham, durante partida de tênis em Wimbledon. (Getty Images) (Getty Images)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17h27.

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RESUMO | O ex-futebolista e empresário britânico David Beckham recebeu cerca de 51 milhões de dólares em dividendos após suas marcas registrarem lucros recordes antes de impostos, impulsionadas por contratos estratégicos ligados à Copa do Mundo de 2026.

O ex-jogador de futebol e empresário britânico David Beckham recebeu cerca de 51 milhões de dólares (aproximadamente R$ 277 milhões) em dividendos após as empresas ligadas à sua marca pessoal registrarem um exercício financeiro recorde.

As informações, detalhadas em reportagem do jornal britânico Financial Times, apontam que o crescimento foi fortemente impulsionado por novos e lucrativos acordos comerciais de longo prazo firmados em preparação para o ciclo da Copa do Mundo.

A sociedade DRJB Holdings — responsável por agrupar os principais negócios vinculados à imagem do ex-capitão da seleção inglesa — registrou lucros antes de impostos de 65,7 milhões de dólares (cerca de R$ 357 milhões), o que representa um salto de 46% em relação ao desempenho obtido no período anterior. Já a receita total da companhia atingiu 110,5 milhões de dólares (cerca de R$ 601 milhões), superando em 20% os números passados e refletindo a consistência na expansão global de suas operações comerciais.

O avanço financeiro da holding foi alavancado por uma série de parcerias que colocaram o ex-jogador no centro de campanhas publicitárias de peso durante o torneio na América do Norte. Entre os acordos de maior destaque estão a associação com o Bank of America — atuando como embaixador global do programa esportivo da instituição —, além de inserções para marcas globais como Lenovo, McDonald's, Verizon, Home Depot e Lay's, da PepsiCo.

O portfólio de negócios da DRJB Holdings divide-se em frentes estratégicas consolidadas, como a DB Ventures (focada em acordos comerciais diretos), a Seven Global (responsável por parcerias de licenciamento com gigantes como a Adidas, que lançou novas edições de chuteiras icônicas e óculos com a Safilo) e a Studio 99 (a produtora audiovisual responsável por sucessos como o documentário da Netflix e as próprias campanhas em que ele estrela).

Segundo o Financial Times, paralelamente aos dividendos e à participação detida por meio da Footwork Productions — enquanto 55% da holding pertencem ao grupo norte-americano Authentic Brands —, Beckham mantém investimentos em setores diversificados, incluindo a marca de suplementos IM8, a empresa de aperitivos BeeUp e uma fatia aproximada de 25% no clube Inter Miami, que inaugurou recentemente seu novo estádio em Miami Freedom Park.

Expansão dos negócios

A trajetória empresarial de David Beckham consolidou-se como um dos casos mais bem-sucedidos de transição de carreira no esporte mundial desde que o ex-atleta pendurou as chuteiras em 2013.

O reflexo direto aparece nos registros financeiros da DRJB Holdings. Além dos dividendos recorrentes de 51,1 milhões de dólares, os registros do Companies House revelaram o pagamento adicional de 61,6 milhões de dólares em dividendos especiais atrelados ao período da Copa.

Quanto David Beckham recebeu em dividendos?

O ex-jogador recebeu cerca de 51 milhões de dólares (aproximadamente R$ 277 milhões) em dividendos.

Qual foi o motivo do lucro recorde?

O crescimento de 46% nos lucros antes de impostos foi impulsionado por novos acordos comerciais e contratos publicitários voltados para o Mundial de 2026.

Quanto a holding de Beckham faturou no período?

A DRJB Holdings registrou receitas de 110,5 milhões de dólares (cerca de R$ 601 milhões), um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

Quais marcas fizeram campanhas com o ex-jogador?

Beckham apareceu em campanhas para empresas globais como Bank of America, Lenovo, McDonald's, Verizon e Lay's.

Como os negócios de Beckham são estruturados?

A DRJB Holdings possui três divisões: DB Ventures (negócios comerciais), Seven Global (licenciamentos) e Studio 99 (produção de conteúdos e documentários).

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