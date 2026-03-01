Voos entre Brasil, Doha e Dubai são suspensos após conflitos no Irã

Ataques entre EUA, Israel e Irã provocam cancelamento de 18 voos que ligam o Brasil ao Oriente Médio (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 1 de março de 2026 às 14h31.
Ao menos 18 voos entre o Brasil e países do Oriente Médio foram afetados até este domingo, 1º, após o fechamento do espaço aéreo na região, em meio à escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Em retaliação aos ataques, o Irã lançou drones contra alvos nos Emirados Árabes Unidos e no Catar.
Duas companhias aéreas que operam rotas entre o Brasil e a região - Qatar Airways e Emirates - anunciaram a suspensão temporária das operações.
A GRU Airport informou que, até a manhã de domingo, oito operações haviam sido canceladas no Aeroporto de Guarulhos: quatro chegadas e quatro partidas. Seis voos eram da Qatar Airways e dois da Emirates.
No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, uma chegada prevista para domingo e dois voos programados para segunda-feira, 2, sendo uma chegada e uma partida, também foram cancelados, segundo a concessionária RioGaleão.
Entre Brasil e Emirados Árabes Unidos, oito voos foram cancelados:
Na rota entre Guarulhos e Doha, dez voos foram cancelados pela Qatar Airways: quatro no trecho Guarulhos - Doha e seis no trecho Doha - Guarulhos.
A Emirates informou que, devido aos múltiplos fechamentos do espaço aéreo na região, todas as operações para Dubai estão suspensas até segunda-feira, quando a situação será reavaliada.
A Qatar Airways comunicou que os voos para Doha permanecem temporariamente suspensos por causa do fechamento do espaço aéreo do Catar.