Voos entre Brasil, Doha e Dubai são suspensos após conflitos no Irã

Ao menos 18 voos entre o Brasil e países do Oriente Médio foram afetados até este domingo, 1º, após o fechamento do espaço aéreo na região, em meio à escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Em retaliação aos ataques, o Irã lançou drones contra alvos nos Emirados Árabes Unidos e no Catar.

Duas companhias aéreas que operam rotas entre o Brasil e a região - Qatar Airways e Emirates - anunciaram a suspensão temporária das operações.

Cancelamentos em Guarulhos

A GRU Airport informou que, até a manhã de domingo, oito operações haviam sido canceladas no Aeroporto de Guarulhos: quatro chegadas e quatro partidas. Seis voos eram da Qatar Airways e dois da Emirates.

Situação no Galeão

No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, uma chegada prevista para domingo e dois voos programados para segunda-feira, 2, sendo uma chegada e uma partida, também foram cancelados, segundo a concessionária RioGaleão.

Lista de voos cancelados

Entre Brasil e Emirados Árabes Unidos, oito voos foram cancelados:

Galeão - Dubai (voo 0248): domingo, 1º, às 3h45; segunda-feira, 2, às 3h45.

Dubai - Galeão (voo 0247): domingo, 1º, às 8h05; segunda-feira, 2, às 8h05.

Guarulhos - Dubai (voo 0262): domingo, 1º, às 1h30; segunda-feira, 2, às 1h30.

Dubai - Guarulhos (voo 0261): domingo, 1º, às 9h05; segunda-feira, 2, às 9h05.

Na rota entre Guarulhos e Doha, dez voos foram cancelados pela Qatar Airways: quatro no trecho Guarulhos - Doha e seis no trecho Doha - Guarulhos.

Guarulhos - Doha:

Domingo, 1º, às 1h10 (voo 0774);

Domingo, 1º, às 11h35 (voo 0786);

Domingo, 1º, às 20h25 (voo 0780);

Segunda-feira, 2, às 1h10 (voo 0774).

Doha - Guarulhos:

Domingo, 1º, às 0h50 (voo 0785);

Domingo, 1º, às 1h30 (voo 0779);

Domingo, 1º, às 7h45 (voo 0773);

Segunda-feira, 2, às 0h50 (voo 0785);

Segunda-feira, 2, às 1h30 (voo 0779);

Segunda-feira, 2, às 7h45 (voo 0773).

Suspensão das operações

A Emirates informou que, devido aos múltiplos fechamentos do espaço aéreo na região, todas as operações para Dubai estão suspensas até segunda-feira, quando a situação será reavaliada.

A Qatar Airways comunicou que os voos para Doha permanecem temporariamente suspensos por causa do fechamento do espaço aéreo do Catar.