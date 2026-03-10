Botafogo x Barcelona de Guayaquil: horário, onde assistir e prováveis escalações

Botafogo: time recebe o Barcelona de Guayaquil no Nilton Santos valendo vaga na fase de grupos da Libertadores ( Stu Forster/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 10 de março de 2026 às 11h02.
Botafogo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores. A partida define quem avança para a fase de grupos da competição continental.
O confronto chega aberto após empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado no Equador. Com o resultado equilibrado, quem vencer no Rio de Janeiro garante a classificação. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
O Fogão chega para o confronto decisivo tentando confirmar a classificação diante da torcida. A equipe brasileira avançou à terceira fase após eliminar o Nacional de Potosí na etapa anterior da competição pelo placar agregado em 2 a 1.
Para a partida no Nilton Santos, a tendência é que o técnico Martín Anselmi utilize força máxima. A dúvida está na formação tática, com possibilidade de manutenção do esquema com três zagueiros ou a entrada de um atacante para aumentar a presença ofensiva no jogo em casa.
A equipe carioca vem da conquista da Taça Rio contra o Bangu por 3 a 0 e atuou com o time reserva já pensando no confronto de mais tarde.
O Barcelona de Guayaquil chega ao duelo após eliminar o Argentinos Juniors na fase anterior da pré-Libertadores, garantindo vaga na terceira etapa do torneio continental.
O time equatoriano tenta surpreender fora de casa para alcançar a fase de grupos da Libertadores. A equipe aposta na experiência do elenco e na organização defensiva para segurar o Botafogo no Rio de Janeiro.
A equipe vem de vitória no campeonato Equatoriano contra o Emelec no último final de semana, por 1 a 0.
A partida terá transmissão da ESPN e Disney +.
O jogo está marcado às 21h30 (horário de Brasília).
Botafogo (Técnico: Martín Anselmi)
Léo Linck; Bastos, Barboza e Mateo Ponte; Vitinho, Danilo, Newton, Montoro e Alex Telles; Barrera e Matheus Martins.
Barcelona de Guayaquil (Técnico: Diego López)
Contreras; Byron Castillo, Luca Sosa, Nicolás Ramírez e Aníbal Chalá; Leonai Souza, Fernando Gaibor e Damián Díaz; Adonis Preciado, Francisco Fydriszewski e Janner Corozo.