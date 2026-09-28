Quando vai voltar a Sul-Americana? Confira o calendário de jogos e o retorno da competição

RESUMO | As semifinais da Copa Sul-Americana 2026 definem os finalistas do torneio através de confrontos eliminatórios de ida e volta entre os dias 13 e 21 de outubro.

A Copa Sul-Americana chega à sua fase semifinal com equipes tradicionais do continente em busca da vaga na grande decisão do título internacional. A etapa eliminatória reúne os confrontos entre Boca Juniors e Vasco da Gama de um lado, e Atlético-MG contra o Montevideo City Torque do outro, em séries de ida e volta programadas para o mês de outubro de 2026.

As partidas de ida ocorrem nos dias 13 e 14 de outubro, enquanto os duelos definitivos de volta serão disputados nos dias 20 e 21 do mesmo mês.

A cobertura televisiva e digital do torneio contará com transmissões multiplataforma divididas entre a TV aberta pelo SBT, canais fechados e streaming pela ESPN e Disney+, além da plataforma Paramount+.

Onde assistir aos jogos das semifinais da Sul-Americana

A transmissão das semifinais da Copa Sul-Americana será realizada por diferentes plataformas para garantir o acesso do público aos confrontos.

Para os duelos do Vasco da Gama contra o Boca Juniors, a partida de ida (13/10) conta com exibição ao vivo pelo SBT (TV aberta) e pelo Paramount+ (streaming), enquanto o jogo de volta (20/10) terá transmissão exclusiva da ESPN e do Disney+. Já os confrontos entre Atlético-MG e Montevideo City Torque terão cobertura completa de ida e volta realizada pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.

Confrontos e calendário das semifinais da Sul-Americana

Jogos de ida das semifinais:

13/10 (terça-feira, 21h30) – Boca Juniors x Vasco da Gama (Estádio La Bombonera, Buenos Aires) | Transmissão: SBT e Paramount+

(Estádio La Bombonera, Buenos Aires) | Transmissão: SBT e Paramount+ 14/10 (quarta-feira, 19h00) – Atlético-MG x Montevideo City Torque (Arena MRV, Belo Horizonte) | Transmissão: ESPN e Disney+

Jogos de volta das semifinais:

20/10 (terça-feira, 21h30) – Vasco da Gama x Boca Juniors (Rio de Janeiro) | Transmissão: SBT e Paramount+

(Rio de Janeiro) | Transmissão: SBT e Paramount+ 21/10 (quarta-feira, 19h00) – Montevideo City Torque x Atlético-MG (Estádio Centenário, Montevidéu) | Transmissão: ESPN e Disney+

Quais são os confrontos das semifinais da Sul-Americana?

Os duelos da fase semifinal colocam frente a frente Boca Juniors contra Vasco da Gama, e Atlético-MG contra Montevideo City Torque.

Quando acontecem os jogos de ida?

As partidas de ida serão realizadas nos dias 13 de outubro (Boca Juniors x Vasco) e 14 de outubro (Atlético-MG x Montevideo City Torque).

Quando ocorrem os jogos de volta?

Os confrontos decisivos de volta estão marcados para os dias 20 de outubro (Vasco x Boca Juniors) e 21 de outubro (Montevideo City Torque x Atlético-MG).

Quais são os horários confirmados para as partidas?

O jogo de ida entre Boca Juniors e Vasco está marcado para as 21h30, e o duelo entre Atlético-MG e Montevideo City Torque começa às 19h00 (horário de Brasília).

Onde assistir aos jogos na TV e no streaming?

As transmissões no Brasil são divididas entre SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+.