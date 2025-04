Milan fecha acordo inédito de patrocínio com empresa de apostas brasileira

O AC Milan anunciou um novo acordo com a Reals, empresa reconhecida por sua excelência no mercado brasileiro de apostas esportivas e jogos online, e que se tornará Parceira Regional Oficial de Apostas do clube Rossoneri na América Latina.

Eleita em 2024 como a "Melhor Operadora de Apostas Esportivas" no Brasil pelo SiGMA World - maior autoridade internacional em iGaming -, a Reals vem consolidando sua posição no setor, reforçando sua trajetória ascendente. A marca está alinhada às melhores práticas do mercado, apresentando um crescimento sustentável baseado em inovação, parcerias estratégicas e engajamento esportivo.

Essa colaboração reforça o compromisso do AC Milan em aprofundar o engajamento dos fãs na América Latina. Com a forte presença da Reals no mercado brasileiro de apostas esportivas e jogos online, a parceria promete aumentar a visibilidade da marca AC Milan e conectá-la aos apaixonados torcedores da região. A sinergia entre as ambições globais do AC Milan e a abordagem da Reals promete criar um impacto duradouro e fortalecer a conexão do clube com sua base de fãs latino-americana.

Maikel Oettle, Diretor Comercial do AC Milan, comenta: “Estamos muito felizes em iniciar essa colaboração com a Reals. Essa parceria emocionante marca um passo importante em nossos esforços contínuos para expandir a presença global do AC Milan. Trabalhando com a Reals, buscamos fortalecer nossa conexão com um segmento crucial da nossa base de fãs na América Latina. Essa parceria abre novas oportunidades para engajamento e interação dos fãs, permitindo-nos fazer uma aproximação do clube junto aos torcedores mais antigos e também dos novos”.

“Estar ao lado de um clube com alcance e impacto tão grandes como o AC Milan é uma imensa satisfação. Pelo que sei, considerando as empresas de apostas criadas no Brasil e autorizadas a operar no país, este é um acordo internacional pioneiro e inédito. Por meio dele, a Reals dá mais um passo importante na consolidação de sua marca como referência entre os principais patrocinadores no universo esportivo e atesta sua posição como uma empresa séria e segura para apostadores,” afirma Rafael Borges, CEO da Reals.