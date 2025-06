Inter de Milão capta R$ 2 bi para quitar dívidas e melhorar estrutura financeira

O Inter de Milão anunciou na última quinta-feira, 26, a captação de 350 milhões de euros (cerca de R$ 2,2 bilhões) para o pagamento antecipado de um título de alto rendimento que venceria em 2027.

O montante foi adquirido meio de uma emissão privada de títulos sêniores garantidos, com vencimento em 2030, realizada nos Estados Unidos.

A operação foi realizada pela Inter Media and Communication, subsidiária do clube responsável pela gestão dos direitos de transmissão e patrocínio, e os títulos foram destinados a investidores institucionais norte-americanos.

Operação financeira e reestruturação

Essa reestruturação faz parte do processo iniciado após o fundo americano Oaktree Capital Management assumir o controle da Inter em 2023, em substituição ao antigo acionista majoritário, o grupo chinês Suning, que não honrou um pagamento de 395 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões).

Segundo o clube, a nova emissão representa um custo de capital mais baixo e um valor menor em comparação ao título anterior, o que melhora a saúde financeira da equipe e reforça o compromisso do Oaktree com a estabilidade e o sucesso a longo prazo do clube.

A Inter já havia manifestado no início do mês a intenção de quitar antecipadamente o título anterior.

A mudança de controle do clube ocorreu após dificuldades financeiras agravadas pela pandemia e pela paralisação do futebol, que levaram o clube a contrair dívidas significativas.

O fundo Oaktree, que detém o controle acionário desde 2023, tem buscado implementar uma gestão financeira mais robusta para garantir sustentabilidade operacional e esportiva.

Posição esportiva e perspectivas futuras

No campo esportivo, o Inter de Milão segue entre os principais clubes europeus, tendo sido vice-campeã da Champions League na temporada 2022-23 e classificada para a fase eliminatória do Mundial de Clubes 2025, que acontece nos Estados Unidos.

Com essa operação financeira, a Inter busca reduzir seu endividamento e melhorar sua estrutura de capital, o que pode refletir em maior capacidade de investimento em elenco e infraestrutura nos próximos anos.