CNT/MDA: Flávio Bolsonaro tem 50,5% e Lula, 49,5% dos votos válidos, no 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais, segundo a 172ª edição da pesquisa CNT/MDA. Este é o primeiro levantamento da série desde o primeiro turno.

O parlamentar aparece com 50,5% dos votos válidos e Lula, com 49,5%, apenas um ponto de diferença. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. No cálculo de votos válidos, são excluídos votos em branco, nulos e indecisos.

No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos respondentes, Flávio Bolsonaro tem 46,8% das intenções de voto, e o presidente, 45,9%. Neste cenário, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 4,9%, enquanto 2,4% estão indecisos.

Avaliação de governo

Segundo a pesquisa, a avaliação positiva do governo federal soma 37,8%, sendo 14,9% de ótimo e 22,9% de bom. Outros 21,8% classificam a gestão como regular. A avaliação negativa totaliza 39,5%, com 10,0% de ruim e 29,5% de péssimo.

Em relação ao desempenho de Lula à frente da presidência, 49,3% desaprovam sua atuação, enquanto 47,7% aprovam. Os que não souberam ou não responderam somam 3,0%.

A pesquisa CNT ouviu 2.002 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro dos resultados é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-00652/2026.