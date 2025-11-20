Electronic Arts cancela F1 26 e adia retorno para 2027; entenda

A Electronic Arts anunciou que não lançará a edição de 2026 do jogo EA Sports F1. A companhia informou que o próximo título da franquia chegará somente em 2027. Com isso, F1 25 receberá uma atualização para incorporar as mudanças da temporada de 2026 da Fórmula 1.

Segundo a EA, a decisão está ligada ao planejamento interno da Codemasters, estúdio responsável pela série. A empresa afirmou que F1 25 teve desempenho positivo no mercado e será a base para receber os novos conteúdos que substituiriam o jogo de 2026.

Caminho para 2027

Lee Mather, diretor sênior de criatividade da Codemasters, afirmou em comunicado à imprensa que o momento atual da Fórmula 1 cria condições para revisar o planejamento da franquia. Ele declarou que o estúdio pretende “olhar para frente e construir o futuro” da série.

Mather acrescentou que mantém um plano de longo prazo para a marca EA Sports F1, que inclui a ampliação dos conteúdos relacionados à temporada de 2026 e uma reformulação mais ampla prevista para o jogo de 2027.

A empresa não informou a data de lançamento da atualização de F1 25, nem se haverá custo adicional para os jogadores.

A reformulação envolverá mudanças no grid de pilotos e outras alterações vinculadas ao novo regulamento da categoria. Até o momento, não há informações sobre a dimensão da atualização ou sobre seus efeitos nos modos de jogo existentes.