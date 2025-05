Mano Menezes é liberado de jogo após morte de familiares em acidente

O Grêmio divulgou nota oficial neste sábado, 17, para manifestar condolências ao técnico Mano Menezes e familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, 16 ano, e Arthur Dumoncel, 9 anos, vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira, 16.

As duas vítimas são filhas do genro do treinador. O clube estendeu solidariedade à mãe das crianças, Mirela Gomez da Costa. Maria Sophia Dumoncel e Arthur Dumoncel estavam no carro que saiu da pista e capotou no km 303 da BR-293, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul.

O Grêmio informou ainda que o técnico foi liberado de comandar a equipe na partida deste sábado pelo Brasileirão para retornar a Porto Alegre e permancer com a família.

Em sua ausência, o auxiliar técnico Sidnei Lobo comandará a equipe na partida contra o São Paulo. O auxiliar James Freitas viaja a São Paulo para compor a comissão técnica na ausência do treinador.

Veja nota na íntegra

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O Clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa.

As duas vítimas são filhas do genro do treinador gremista. Um homem de 42 anos também faleceu no acidente.

Mano Menezes retorna a Porto Alegre nesta tarde para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo da noite, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica."