Argentina enfrenta o Chile nas eliminatórias com Messi em busca de recorde histórico; entenda

Nesta quinta-feira, 5, a Argentina enfrenta o Chile no Estádio Nacional de Santiago, em partida válida pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O grande destaque do jogo é o retorno de Lionel Messi à seleção argentina após um período afastado devido a uma lesão muscular.

Esta será sua primeira partida pela Albiceleste em 2025, e um gol contra o Chile pode colocar Messi em uma marca histórica: anotar gols pela seleção por 20 anos consecutivos, desde sua estreia como artilheiro em 2006.

Messi: O retorno do maior goleador da história da Argentina

Messi, maior goleador da história da Argentina com 112 gols em 191 jogos, volta em um momento em que a equipe já está classificada para o Mundial e lidera as Eliminatórias com 31 pontos.

Apesar disso, o técnico Lionel Scaloni ainda não confirmou se o camisa 10 será titular, ressaltando que a decisão dependerá do estado físico do jogador após os treinamentos.

Oportunidade para novos nomes e manutenção da base campeã

Para a Argentina, o jogo é uma oportunidade de testar novos nomes e manter a base campeã do mundo, com jogadores como Julián Álvarez, Rodrigo De Paul e Exequiel Palacios.

Entre as novidades, o jovem atacante Franco Mastantuono, de 17 anos, pode ganhar espaço, enquanto Messi deve ser utilizado com cautela.

Chile: Situação delicada e busca por reação nas Eliminatórias

Do outro lado, o Chile vive situação delicada, ocupando a lanterna das Eliminatórias com apenas 10 pontos e correndo risco real de ficar fora da Copa pela terceira vez consecutiva.

Sob comando do argentino Ricardo Gareca, a equipe busca uma reação, mas enfrenta dificuldades ofensivas e defensivas, sendo uma das seleções mais vazadas e com menos gols marcados no torneio.

Transmissão e cobertura do jogo

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e também por plataformas de streaming como o Disney+ e NBA League Pass, além de cobertura em tempo real por portais esportivos.