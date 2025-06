Após confronto contra Equador, Ancelotti revela qual é o 'maior problema' da seleção brasileira

O técnico Carlo Ancelotti reconheceu que a seleção brasileira enfrentou dificuldades no controle da bola durante o empate sem gols com o Equador. Mas, o jogo de estreia do treinador italiano à frente da equipe nacional foi positivo no aspecto defensivo. O próximo desafio será contra o Paraguai, na terça-feira, e será uma oportunidade para demonstrar progresso.

"A nível defensivo, fizemos uma partida muito boa, com atitude e organização. A pressão ofensiva foi boa em certos momentos, e não concedemos praticamente nenhuma oportunidade ao adversário. Isso foi o positivo. No entanto, com a bola, poderíamos ter sido melhores, com um jogo mais fluido. No final, o empate foi bom, considerando o jogo em si. Saímos satisfeitos e confiantes para o próximo desafio", comentou Ancelotti.

O técnico também apontou as dificuldades para jogar de maneira combinada por causa das condições do gramado. "Foi um jogo complicado para manter o controle da bola, especialmente devido ao estado do campo. Tivemos chances com Vini e Casemiro no segundo tempo. No ataque, poderia ter sido melhor, mas precisamos considerar a força do adversário. Eles fizeram um bom jogo", disse.

Ancelotti destacou ainda o esforço coletivo dos jogadores. "A equipe esteve com mais energia, com um grande comprometimento defensivo. As substituições foram feitas para trazer mais vigor ao time. Estêvão e Richarlison se dedicaram bastante".

Sobre o próximo confronto, contra o Paraguai, Ancelotti fez uma projeção: "Será um jogo diferente. Teremos mais possibilidades de controlar a partida. Precisamos melhorar o ritmo, a mobilidade e a intensidade. Vamos ver como nos comportamos em casa".

Quando questionado sobre o que não poderia se repetir, Ancelotti apontou a falta de eficiência ofensiva. "Faltou um pouco mais no ataque. O Equador defendeu muito bem, e foi difícil encontrar espaços entre as linhas adversárias. Tivemos problemas na saída de bola e nem sempre conseguimos entregá-la de forma limpa no último terço. Não quero arranjar desculpas, mas o campo estava complicado para jogar", reconheceu.

O técnico também falou sobre a condição física dos times. "Não sei, temos de considerar vários fatores, incluindo a viagem. Essas viagens longas fazem a diferença. Fisicamente, as duas equipes se saíram bem. Não sei o que poderia acontecer se o jogo fosse em altitude, mas isso seria um fator comum para ambos os times, não só para nós", concluiu.

Quando será o jogo Brasil x Paraguai?

O jogo entre Brasil e Paraguai, marcado para a terça-feira, 10 de junho, às 21h45, ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida será a estreia do técnico Carlo Ancelotti em território brasileiro e faz parte da 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.