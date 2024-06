Em véspera do jogo entre França e Holanda, Mbappé treina de máscara e preocupa torcedores

O técnico da França, Didier Deschamps, afirmou que "tudo está evoluindo bem" para que Kylian Mbappé esteja disponível para jogar contra a Holanda na segunda partida da Eurocopa 2024 na sexta-feira (21). O atacante de 25 anos foi forçado a sair durante a vitória por 1 a 0 sobre a Áustria na última segunda-feira (17), após quebrar o nariz.

Seu rosto atingiu o ombro do adversário Kevin Danso durante uma disputa aérea. Mbappé foi levado ao hospital em Dusseldorf, onde a fratura foi confirmada, antes de retornar ao campo de treinamento da seleção nacional.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) informou que ele não precisará de cirurgia e que uma máscara protetora será feita para o jogador. O treinador francês afirmou que a decisão final sobre Mbappé jogar ou não será feita no vestiário de acordo 'com as sensações do jogador'.

Mbappé marcou 47 gols em 80 partidas pela seleção francesa, embora ainda não tenha balançado as redes em uma Eurocopa. Após o torneio, ele se juntará ao Real Madrid, atual campeão da UEFA Champions League.

Fratura no nariz

Aos 39 minutos do segundo tempo, o jogador tentou uma cabeçada e bateu o rosto no ombro de um adversário, caindo no chão com sangue no nariz. O jogo recomeçou, mas Mbappé entrou em campo sem autorização do árbitro e sentou no campo. O jogo foi paralisado novamente por alguns minutos, e o camisa 10 levou cartão amarelo. Assim que a substituição foi autorizada, o novo atacante do Real Madrid se levantou e foi direto para o vestiário, ainda com grande sangramento.

A Federação Francesa de Futebol confirmou a fratura, e Mbappé foi transportado de ambulância do estádio ao hospital, onde passou por exames para avaliar a necessidade de uma cirurgia. O jornal L'Equipe indica que os resultados foram otimistas e que uma operação é improvável até o final da Eurocopa.

No X, antigo Twitter, o L’Equipe postou um vídeo do atacante francês saindo da Esprit Arena em uma ambulância, usando uma máscara preta. Mbappe foi ao X também para pedir sugestões de máscaras para a partida de sexta-feira (21). E apesar de ter treinado com uma proteção com as cores da França, o camisa 10 precisará utilizar uma versão de cor única, que é permitida pela UEFA.