Luís Castro aceita proposta do clube de Cristiano Ronaldo e deixa o Botafogo

O técnico português Luís Castro aceitou nesta quinta-feira, 29, a proposta do Al Nassr, clube da Arábia Saudita, que tem Cristiano Ronaldo como principal jogador, segundo o portal Goal.com. Ele irá deixar o time carioca na liderança do campeonato Brasileiro.

A despedida do treinador será nesta noite contra o Magallanes, no Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana. O português deixa o Botafogo com 81 partidas, sendo 44 vitorias, 14 empates e 23 derrotas. Foram 115 gols marcados e 71 sofridos.

Na atual edição do Brasileirão, Castro conseguiu fazer o Botafogo fazer a sua melhor campanha da história da competição, com 10 vitorias nos primeiros 12 jogos. Ele chegou ao Brasil em abril de 2022 para implementar um projeto de longo prazo no clube, que recentemente virou clube-empresa.

Proposta do Al-Nassr por Luís Castro

O salário oferecido ao português foi de 6 milhões de euros por ano, além de uma casa avaliada em 2,5 milhões de euros. A oportunidade de treinar o craque português Cristiano Ronaldo também seduziu Castro, tanto que o CR7 ligou para o treinador na tentativa de convencê-lo em aceitar a proposta.