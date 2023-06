Janela de transferências da Arábia Saudita é uma das mais longas do mundo; entenda

A partir do próximo sábado, 1º de julho, a janela de transferências da Arábia Saudita será oficialmente aberta e os jogadores — e técnicos — poderão estrear pelas novas equipes. A tendência é de que a enxurrada de contratações dos principais clubes do país continue em alta e a "ameaça" aos times do mundo inteiro ainda está longe de acabar, já que o mercado ficará aberto até 20 de setembro, totalizando 81 dias de duração.

Em nível de comparação, as janelas de transferência do futebol da França, Portugal, Itália e Espanha têm duração de dois meses, começando em 1º de julho e indo até 1º de setembro. A exceção é a Inglaterra, que tem um período parecido com a Arábia Saudita: está aberta desde o último dia 14 e se encerra junto com as demais, totalizando 79 dias do mercado aberto.

Janela no Brasil

No Brasil, a janela de transferências mais longa acontece no início do ano, e foi definida entre 11 de janeiro e 3 de abril, para contratações internacionais, e o prazo se estendeu até o dia 20 para as compras e vendas de jogadores que atuam no Brasil. Assim, o primeiro período totaliza 82 dias, praticamente o mesmo número da Arábia Saudita, e o segundo chega a marca dos 99 dias.

Na metade do ano, o período é reduzido: as novas contratações devem ser inscritas entre 3 de julho e 2 de agosto, contabilizando 30 dias da janela aberta. O número é parecido com a abertura dos mercados de Colômbia e Uruguai, por exemplo, mas a Argentina é a exceção no continente. Por lá, a janela está aberta desde o dia 9 de junho, e só se encerra em 31 de agosto, em um total de 83 dias