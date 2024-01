Lucas Veríssimo acerta com time do Catar e vai deixar o Corinthians

O zagueiro Lucas Veríssimo está prestes a encerrar sua passagem pelo Corinthians. O Benfica, que havia emprestado o jogador ao Timão, optou por vender o atleta ao Al Duhail, do Catar, por nove milhões de euros (aproximadamente R$ 48 milhões).

No final do ano passado, o Corinthians estava em negociações para adquirir definitivamente o defensor do Benfica. No entanto, o Al Duhail entrou na jogada, levando o clube português a reconsiderar e desistir do acordo com o time brasileiro.

Para garantir a permanência do experiente zagueiro, o Corinthians planejava pagar ao Benfica o montante de 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) em três parcelas anuais, sendo a primeira programada apenas para outubro de 2024. No entanto, o Al Duhail apresentou uma oferta um milhão de euros superior.

Aos 28 anos, Lucas Veríssimo chegou ao Corinthians no segundo semestre de 2023 por meio de um empréstimo que teria validade até junho de 2024. Durante esse período, ele participou de 18 partidas oficiais, anotou um gol e contribuiu com duas assistências.