Bournemouth x Liverpool: onde assistir, horários e escalações pela Premier League

O Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste domingo, 21, às 13h30, no Vitality Stadium. A partida é válida pela 21º rodada da Premier League.

Os Cherries, apelido da equipe da casa, ocupam a 12ª posição na tabela, somando 25 pontos, enquanto os Reds lideram com 45 pontos.

O confronto entre essas equipes apresenta desfalques significativos para este crucial duelo da Premier League. O Bournemouth, situado no meio da tabela, não poderá contar com Senesi, suspenso, e Semenyo, que está na Copa Africana de Nações. O torneio também privou o Liverpool da presença de sua estrela, Salah, enquanto Endo, participando da Copa Asiática, também estará ausente.

O Bournemouth aposta em Dominic Solanke para buscar uma vitória na competição. O atacante acumula 12 gols, ficando apenas dois atrás dos líderes na corrida pela artilharia. Outra peça-chave no ataque dos Cherries é Tavernier, que já registrou 4 assistências. No time dos Reds, Conor Bradley entra em campo para substituir o lesionado Alexander-Arnold na lateral, enquanto no setor ofensivo, o trio composto por Diogo Jota, Darwin Núñez e Luis Díaz assume a responsabilidade de balançar as redes adversárias.

Provável escalação do Liverpool

Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk e Gomez; Jones, Mac Allister e Gravenberch; Diogo Jota, Núñez e Díaz.

Provável escalação do Bournemouth

​Neto; Aarons, Zabarnyi, Mepham e Kerkez; Christie e Cook; Tavernier, Billing e Kluivert; Solanke.

Onde assistir ao vivo o jogo do Liverpool pela Premier League?

O jogo deste domingo, às 13h30, entre Liverpool x Bournemouth terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Liverpool?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo do Liverpool?