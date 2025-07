Jogos de hoje, quinta-feira, 31 de julho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Amistoso Internacional entre Seoul x Barcelona e Arsenal x Tottenham são os destaques do futebol desta quinta-feira, 31.

A programação do dia também inclui as partidas da Europa League, Conference League, Copa do Brasil, Brasileirão Série B, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

8h - Seoul x Barcelona - N Sports

8h30 - Arsenal x Tottenham - ESPN e Disney+

13h - Roma x Cannes - ESPN 4 e Disney+

Europa League (playoffs)

14h - Hacken x Anderlecht - Canal GOAT (YouTube)

15h - Shakhtar Donetsk x Besiktas - Lance! (YouTube)

Conference League (playoffs)

15h - FC Prishtina x Larne - OneFootball

16h - Partizan Belgrado x Oleksandria - OneFootball

Campeonato Peruano

15h - ADT Tarma x Alianza Universidad - Fanatiz

17h15 - Cusco x Binacional - Fanatiz

Supertaça de Portugal

16h45 - Sporting x Benfica - N Sports

Brasileirão sub-20 (quartas)

16h - Athletico-PR sub-20 x Vasco sub-20 - Sportv

Copa do Brasil (oitavas)

19h30 - São Paulo x Athletico-PR - Prime Video

21h30 - Flamengo x Atlético-MG - Sportv e Premiere

Leagues Cup

20h - Monterrey x FC Cincinnati - Apple TV+

20h30 - Charlotte FC x Juarez - Apple TV+

20h30 - Chivas Guadalajara x New York Red Bulls - Apple TV+

22h30 - Colorado Rapids x Santos Laguna - Apple TV+

23h30 - Cruz Azul x Seattle Sounders - Apple TV+

00h - Los Angeles Galaxy x Tijuana - Apple TV+

Copa Centro-Americana da Concacaf

23h - Diriangén FC x CSD Municipal - Disney+

23h - LD Alajuelense x CD Plaza Amador - Disney+

Campeonato Peruano

21h - Juan Pablo II College x Alianza Lima - Fanatiz

Brasileirão Série B

21h35 - Vila Nova x Coritiba - RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

