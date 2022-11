Liverpool está à venda na Inglaterra, diz site

Rumores indicam que o Liverpool, time de futebol inglês que disputa a Premier League, foi colocado à venda pela Fenway Sports Group (FSG). E os proprietários já têm uma apresentação completa com assessoria dos escritórios Goldman Sachs e o Morgan Stanley, de acordo com o site The Athletic.

Essa não é a primeira tentativa de encontrar novos donos para o clube, aponta a reportagem — ainda não está claro qual é o nível de interesse por trás dessa busca e se realmente haverá algum acordo. Vale lembrar que a FSG administra o Liverpool desde 2010, quando o time tinha risco de falência.

Nos últimos 12 anos, os Reds conquistaram títulos importantes, como a UEFA Champions League em 2019 e a Premier League em 2020. Além do tradicional time de futebol, a administradora americana é proprietária do Boston Red Sox, equipe de baseball dos Estados Unidos que disputa pela MLB.

“Houve uma série de mudanças recentes de propriedade e rumores quanto à propriedade de clubes EPL. Inevitavelmente, somos questionados sobre o Liverpool e recebemos propostas de interessados em se tornarem acionistas em time”, disse a Fenway Sports Group em declaração ao The Athletic.

No ano passado, o conglomerado americano (que pertence a John W. Henry e a Tom Werner, que também é presidente) vendeu 11% de participação no Liverpool por US$ 750 milhões à investidora RedBird Capital Partners — que comprou o clube italiano Milan no início deste ano.

Além de títulos, a administração da FSG garantiu reformas no estádio Anfield, que agora tem novas arquibancadas, além de um centro de treinamento na cidade de Kirkby com custo equivalente a R$ 293 milhões. Mas o modelo de gastos sustentáveis também alvo de críticas dos torcedores.

