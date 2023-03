Liverpool emplaca 7 a 0 contra United, na maior vitória do clássico

Nesse domingo, o Liverpool FC entregou uma goleada sobre o Manchester United no Anfield Road. A goleada aumenta as probabilidades do time finalizar o campeonato inglês como um dos primeiros colocados.

Os responsáveis pelos gols foram os jogadores Cody Gakpo, Darwin Núñez e Mohamed Salah, que marcaram dois gols casa. Enquanto Roberto Firmino marcou um no placar.

Com este jogo, os Reds mostram que estão em um bom momento. No último mês, o time marcou 4 a 0 em também em Anfield. Já, para o United, a derrrota o coloca em terceiro lugar, com 49 pontos, fora da briga pelo título. O Arsenal é o líder da Premier League, com 63 pontos. Seguido por Manchester City, com 58 pontos, pelo próprio Manchester United, 49, e pelo Tottenham, 45 pontos.

Este é a quarta vitória do Liverpool em cinco jogos da competição, superando, assim, o Newcastle e assumindo o quinto lugar com 42 pontos, logo atrás do Tottenham.

O clássico entre Liverpool e United corresponde a maior vitória da história do clássico, deixando para trás o jogo de 1895 onde o Liverpool marcou 7 a 1 contra o adversário.