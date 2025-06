Libertadores 2025: oitavas de final têm confrontos definidos; veja datas

O sorteio das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores 2025 foi realizado nesta segunda-feira, 2, definindo os confrontos que serão disputados nas semanas dos dias 12 e 19 de agosto. As partidas de ida estão previstas para a semana de 13 de agosto e os jogos de volta para a semana de 20 de agosto.

A Conmebol ainda divulgará a divisão detalhada das datas e os horários das partidas, geralmente espaçados entre terça, quarta e quinta-feira.

Confrontos definidos para as oitavas de final

Os confrontos definidos para as oitavas são:

São Paulo x Atlético Nacional

LDU x Botafogo

River Plate x Libertad

Palmeiras x Universitario

Vélez Sarsfield x Fortaleza

Racing x Peñarol

Estudiantes x Cerro Porteño

Internacional x Flamengo

Próximas fases e calendário da Libertadores 2025

As próximas fases da competição também já têm datas definidas: quartas de final nos dias 17 e 24 de setembro, semifinais em 22 e 29 de outubro, e a final marcada para 29 de novembro.

Premiação da Libertadores 2025

A premiação da Libertadores 2025 prevê valores expressivos para os clubes classificados: a fase de grupos distribui US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) mais US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória. Já para as fases seguintes, os valores são:

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

Esses valores reforçam a importância econômica da competição para os clubes sul-americanos, que além da disputa esportiva, buscam ganhos financeiros significativos em cada fase avançada do torneio.