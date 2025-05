Libertadores 2025: Como times brasileiros lutam pelas vagas nas oitavas de final

Com Palmeiras e São Paulo já garantidos nas oitavas de final da Copa Libertadores 2025, a atenção agora se volta para os demais times brasileiros que ainda lutam por uma vaga na próxima fase do torneio.

Palmeiras: Líder absoluto do Grupo G com 12 pontos em quatro jogos, o Palmeiras busca manter seu 100% de aproveitamento ao receber o Bolívar nesta quinta-feira, no Allianz Parque. Uma vitória simples garante ao Verdão a melhor campanha geral da fase de grupos, o que lhe daria a vantagem de decidir todos os jogos de mata-mata em casa até a semifinal. O time de Abel Ferreira já está classificado para as oitavas pela nona temporada consecutiva, sempre como líder de sua chave.

São Paulo: No Grupo D, o São Paulo soma 10 pontos e também assegurou sua vaga nas oitavas após empate com o Libertad. O Tricolor precisa de pelo menos um empate nos próximos dois jogos para confirmar a classificação. Além disso, disputa com o Palmeiras a liderança geral da fase de grupos, o que pode garantir vantagens no mata-mata.

O que os outros brasileiros precisam fazer para avançar

Dos sete brasileiros na fase de grupos, cinco ainda buscam a classificação, mas apenas quatro poderão avançar, pois Internacional e Bahia duelam diretamente pela vaga no Grupo F.

Internacional e Bahia (Grupo F): Esses dois times se enfrentam na última rodada, com a vaga em jogo. Quem vencer avança às oitavas, enquanto o perdedor será eliminado.

Fortaleza (Grupo E): Está em segundo lugar com 7 pontos, empatado com o Racing, mas atrás no saldo de gols. Para garantir a vaga, o Fortaleza precisa vencer o Bucaramanga na próxima rodada.

Botafogo (Grupo A): Com 6 pontos, o Botafogo enfrenta o líder Estudiantes na próxima rodada. A situação é delicada, pois pode tanto alcançar a liderança do grupo com uma vitória por três gols de diferença quanto ser eliminado se perder e a Universidad de Chile vencer.

Flamengo: Embora não detalhado nos resultados, o Flamengo também está na fase de grupos e busca a classificação, precisando de resultados positivos nas próximas partidas para avançar.

Resumo das necessidades para avançar

Palmeiras e São Paulo : Já classificados, buscam a melhor campanha geral para ter vantagem no mata-mata.

: Já classificados, buscam a melhor campanha geral para ter vantagem no mata-mata. Internacional x Bahia : Decidem uma vaga direta em confronto direto.

: Decidem uma vaga direta em confronto direto. Fortaleza : Precisa vencer o próximo jogo para garantir a vaga.

: Precisa vencer o próximo jogo para garantir a vaga. Botafogo : Depende de uma vitória contra o líder e resultados paralelos para avançar.

: Depende de uma vitória contra o líder e resultados paralelos para avançar. Flamengo e outros: Necessitam de vitórias e combinações favoráveis para seguir na competição.

A fase de grupos termina no final de maio, e a partir de agosto começam as oitavas de final, com jogos de ida e volta até a decisão marcada para 29 de novembro, em campo neutro, em Lima, no Peru.