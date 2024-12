Lewis Hamilton negocia compra de equipe da MotoGP

A KTM, maior fabricante europeia de motos de alta performance, declarou falência há algumas semanas e vive uma verdadeira crise. Segundo a imprensa internacional, a dívida estaria, no momento, próximo dos 3 bilhões de euros (cerca de R$ 19,3 bilhões). Nesse contexto, surgiu a notícia de que Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1 e que correrá pela Ferrari a partir de 2025, poderia se tornar um “salva-vidas” da empresa.

O britânico sempre se interessou pelo motociclismo e agora estuda adquirir parte da empresa. Pit Beirer, chefe da KTM (que também tem uma equipe competindo na MotoGP), causou um terremoto ao confirmar contatos com Hamilton.

“Tudo o que posso dizer é que houve contatos com representantes de Hamilton. Tivemos conversas interessantes”, disse ele à SpeedWeek.

A fabricante de motos tem insistido que continuará presente no Rali Dakar e no MotoGP – onde tem duas equipes –, apesar da situação atual, mas as negociações com Hamilton abrem a possibilidade de recuperação. Após falência, a KTM precisa de ajuda externa. O piloto britânico é considerado o nome mais forte para ser um potencial investidor.

"Não é segredo que ele está interessado na MotoGP e que pensa em ter a sua própria equipe", acrescentou Beirer.

Há, no entanto, um inconveniente: a KTM tem uma forte aliança com a empresa de bebidas Red Bull, enquanto Hamilton com a Monster, do mesmo setor e, portanto, rival dos austríacos. Beirer, porém, tratou de dissipar as dúvidas.

“Quem quer trabalhar conosco sabe o quanto somos unidos, Red Bull e KTM são inseparáveis. Até agora isso não foi um problema nas negociações.

Os valores estimados das negociações ainda não foram divulgados. Mas o interesse de Hamilton está confirmado.