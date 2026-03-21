Juventus x Sassuolo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Juventus: equipe recebe Sasuolo em busca de entrar novamente no G4 da Serie A (Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 21 de março de 2026 às 05h40.
A Juventus recebe o Sassuolo neste sábado, 21, às 16h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Veja onde assistir e as prováveis escalações.
A Juventus ocupa a parte de cima da tabela e aparece na 5ª colocação, com campanha consistente até aqui. A equipe soma mais de 50 pontos e segue viva na disputa por vaga na próxima Champions League e vem de empate por 1 a 1 com a Udinese fora de casa.
Além disso, o retrospecto recente favorece a Velha Senhora, que venceu três dos últimos quatro jogos.
O Sassuolo aparece no meio da tabela com campanha irregular ao longo da temporada. A equipe soma 38 pontos e está na 10ª posição. A equipe foi derrotada por 1 a 0 para o Bologna, em casa, pela rodada anterior do Italiano.
A partida entre Juventus x Sassuolo terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)
Mattia Perin; Pierre Kalulu, Bremer, Daniele Rugani e Andrea Cambiaso; Kenan Yıldız e Manuel Locatelli; Francisco Conceição, Weston McKennie e Jeremie Boga; Kenan Yıldız.
Sassuolo (Técnico: Fabio Grosso)
Arijanet Muric; Sebastian Walukiewicz, Tarik Muharemović, Jay Idzes e Ulisses Garcia; Ismaël Koné, Nemanja Matić, Kristian Thorstvedt; Domenico Berardi, Andrea Pinamonti e Armand Laurienté.