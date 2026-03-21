Juventus x Sassuolo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam neste sábado pela 30ª rodada; A Velha senhora tenta se aproximar do G4 enquanto o Sassuolo busca subir na tabela

Juventus: equipe recebe Sasuolo em busca de entrar novamente no G4 da Serie A (Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Renan Rodrigues
Publicado em 21 de março de 2026 às 05h40.

A Juventus recebe o Sassuolo neste sábado, 21, às 16h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Veja onde assistir e as prováveis escalações.

Como chega a Juventus para o confronto

A Juventus ocupa a parte de cima da tabela e aparece na 5ª colocação, com campanha consistente até aqui. A equipe soma mais de 50 pontos e segue viva na disputa por vaga na próxima Champions League e vem de empate por 1 a 1 com a Udinese fora de casa.

Além disso, o retrospecto recente favorece a Velha Senhora, que venceu três dos últimos quatro jogos.

Como chega o Sasuolo para o confronto

O Sassuolo aparece no meio da tabela com campanha irregular ao longo da temporada. A equipe soma 38 pontos e está na 10ª posição. A equipe foi derrotada por 1 a 0 para o Bologna, em casa, pela rodada anterior do Italiano.

Onde assistir Juventus x Sassuolo pela Serie A

A partida entre Juventus x Sassuolo terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Prováveis escalações

Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)
Mattia Perin; Pierre Kalulu, Bremer, Daniele Rugani e Andrea Cambiaso; Kenan Yıldız e Manuel Locatelli; Francisco Conceição, Weston McKennie e Jeremie Boga; Kenan Yıldız.

Sassuolo (Técnico: Fabio Grosso)
Arijanet Muric; Sebastian Walukiewicz, Tarik Muharemović, Jay Idzes e Ulisses Garcia; Ismaël Koné, Nemanja Matić, Kristian Thorstvedt; Domenico Berardi, Andrea Pinamonti e Armand Laurienté.

