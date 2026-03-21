Bayern de Munique X Union Berlin: que horas e onde assistir ao jogo da Bundesliga?

Bayern de Munique e Union Berlin se enfrentam neste sábado, 21, pelo Campeonato Alemão

Bayern de Munique X Union Berlin: clubes alemões se enfrentam neste sábado

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de março de 2026 às 05h59.

Bayern de Munique e Union Berlin se enfrentam neste sábado, 21, pela Bundesliga.

O duelo, na Allianz Arena, é válido pela 27ª rodada. O Bayern lidera o campeonato e tenta manter a campanha dominante, enquanto o Union Berlin busca se consolidar na parte superior da tabela.

No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2, com dois gols de Danilho Doekhi para o Union e um gol de Harry Kane nos acréscimos para o Bayern.

Mesmo com a diferença na classificação, o confronto anterior indicou equilíbrio, com o Union conseguindo criar dificuldades para o líder.

Que horas assistir à Bayern de Munique X Union Berlin?

A partida acontece às 11h30, neste sábado, 21.

Onde assistir à Bayern de Munique X Union Berlin?

O jogo entre Bayern e Union Berlin será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pela Disney+ (streaming).

Prováveis escalações

Bayern de Munique:

Urbig; Kimmich, Upamecano, Kim Min-jae e Raphael Guerreiro; Goretzka e Pavlović; Olise, Informação insuficiente para verificar. e Díaz; Kane.

Técnico: Vincent Kompany

Union Berlin:

Ronnow; Querfeld, Doekhi e Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein e Koöhn; Haberer e Jeong; Ansah.

Técnico: Steffen Baumgart

