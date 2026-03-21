Bayern de Munique X Union Berlin: que horas e onde assistir ao jogo da Bundesliga?

Bayern de Munique X Union Berlin: clubes alemães se enfrentam neste sábado
Publicado em 21 de março de 2026 às 05h59.
Bayern de Munique e Union Berlin se enfrentam neste sábado, 21, pela Bundesliga.
O duelo, na Allianz Arena, é válido pela 27ª rodada. O Bayern lidera o campeonato e tenta manter a campanha dominante, enquanto o Union Berlin busca se consolidar na parte superior da tabela.
No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2, com dois gols de Danilho Doekhi para o Union e um gol de Harry Kane nos acréscimos para o Bayern.
Mesmo com a diferença na classificação, o confronto anterior indicou equilíbrio, com o Union conseguindo criar dificuldades para o líder.
A partida acontece às 11h30, neste sábado, 21.
O jogo entre Bayern e Union Berlin será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pela Disney+ (streaming).
Urbig; Kimmich, Upamecano, Kim Min-jae e Raphael Guerreiro; Goretzka e Pavlović; Olise e Díaz; Kane.
Técnico: Vincent Kompany
Ronnow; Querfeld, Doekhi e Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein e Koöhn; Haberer e Jeong; Ansah.
Técnico: Steffen Baumgart