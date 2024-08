Juventude x Botafogo: onde assistir e horário pelo Brasileirão

Neste domingo, 11 de agosto, às 11h, Juventude e Botafogo se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O confronto será realizado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude busca escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo, que lidera a competição, quer manter sua posição no topo da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo Juventude x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 11h, entre Juventude e Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere.

