Juventude x Atlético-MG: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Juventude enfrenta o Atlético-MG nesta terça-feira, 16 de julho, às 19h, com transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, promete ser um confronto importante para as duas equipes.

Na tabela, o Juventude ocupa a 13ª posição com 19 pontos, vindo de uma vitória recente que elevou a moral do time. Já o Atlético-MG, na 10ª posição com 21 pontos, busca consolidar sua posição na parte superior da tabela após uma vitória e um empate nos últimos jogos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Juventude x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta terça-feira, 19h, entre Juventude e Atlético-MG terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Juventude x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.