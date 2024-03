Tabela do Brasileirão 2024: veja datas de todas as rodadas da Série A

A CBF divulgou nesta quinta-feira, 29, a tabela do Brasileirão Série A de 2024. A competição terá início entre os dias 13 e 14 de abril, com término em 5 de dezembro.

A novidade anunciada pela CBF é que esta será a primeira edição do Brasileirão a começar com uma partida comemorativa na primeira rodada. As equipes que participarão deste jogo inicial ainda não foram oficialmente divulgadas, mas é provável que o campeão de 2023 esteja entre os times presentes

Como a temporada do Brasileirão 2024 vai funcionar?

O Brasileirão 2024 manterá o formato tradicional de pontos corridos, com 20 equipes competindo pelo título nacional. Serão disputadas 38 partidas ao longo de dois turnos.

O Palmeiras, sendo o maior campeão, conquistou o título consecutivo em 2022 e 2023 e buscará o segundo tricampeonato na história dos pontos corridos. A única vez que um clube alcançou esse feito foi o São Paulo, que foi tricampeão em 2006, 2007 e 2008.

Com o rebaixamento do América-MG, Coritiba, Goiás e Santos, os clubes promovidos da segunda divisão para substituí-los são Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO.

Veja datas dos jogos da temporada do Brasileirão 2024

1ª rodada - 13 ou 14 de abril