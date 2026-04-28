Jogos desta terça-feira, 28: onde assistir ao vivo e horários

A terça-feira, 28, será repleta de jogos de futebol. Champions League, Copa Libertadores e Sul-Americana são os principais torneios do dia.
Além desses, Campeonato Saudita, Campeonato Inglês 2.ª divisão, Concacaf Champions Cup e Brasileirão Feminino completam o dia de futebol.
Dentre os principais jogos, destaque para PSG x Bayern de Munique pela semifinal da Champions League, e Cruzeiro x Boca Juniors pela Libertadores.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Champions League
- 16h - PSG x Bayern de Munique
Libertadores
- 19h - Libertad x Independiente del Valle
- 19h - Lanús x LDU
- 21h - Universidad Central x Rosário Central
- 21h30 - Cruzeiro x Boca Juniors
- 23h - Sporting Cristal x Junior Barranquilla
- 23h - Deportes Tolima x Coquimbo Unido
Sul-Americana
- 19h - Botafogo x Independiente Petrolero
- 19h - San Lorenzo x Santos
- 21h - Barracas Central x Audax Italiano
- 21h30 - Millonarios x São Paulo
- 21h30 - Deportivo Recoleta x Deportivo Cuenca
- 23h - O’Higgins x Boston River
Campeonato Saudita
- 13h - Al Shabab x Al Fateh
- 15h - Al Hilal x Damac
Campeonato Inglês 2ª divisão
- 15h45 - Southampton x Ipswich Town
Campeonato Brasileiro Feminino
Concacaf Champions Cup
- 21h30 - Nashville x Tigres-MEX
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça, 28
SBT
- 16h - PSG x Bayern de Munique - Champions League
- 21h30 - Millonarios x São Paulo - Copa Sul-Americana
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça, 28
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça, 28
BandSports
- 13h - Al Shabab x Al Fateh - Campeonato Saudita
- 15h - Al Hilal x Damac - Campeonato Saudita
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta terça, 28
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- Nenhum jogo vai passar na Sportv nesta terça, 28
ESPN
- 19h - San Lorenzo x Santos - Copa Sul-Americana
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta terça, 28
ESPN3
- 19h - Libertad x Independiente del Valle - Copa Libertadores
- 23h - Sporting Cristal x Junior Barranquilla - Copa Libertadores
ESPN4
- 15h45 - Southampton x Ipswich Town - 2.ª divisão inglesa
- 19h - Botafogo x Independiente Petrolero - Copa Sul-Americana
- 21h30 - Cruzeiro x Boca Juniors - Copa Libertadores
XSports
- Nenhum jogo vai passar na XSports nesta terça, 28
Premiere
- Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça, 28
TNT Sports
- 16h - PSG x Bayern de Munique - Champions League
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 15h45 - Southampton x Ipswich Town - 2.ª divisão inglesa
- 19h - Libertad x Independiente del Valle - Copa Libertadores
- 19h - Botafogo x Independiente Petrolero - Copa Libertadores
- 19h - San Lorenzo x Santos - Copa Sul-Americana
- 21h30 - Cruzeiro x Boca Juniors - Copa Libertadores
- 21h30 - Millonarios x São Paulo - Copa Sul-Americana
- 21h30 - Deportivo Recoleta x Deportivo Cuenca
- 21h30 - Nashville x Tigres-MEX - Concacaf Champions Cup
- 23h - Sporting Cristal x Junior Barranquilla
- 23h - Deportes Tolima x Coquimbo Unido
Canal Goat
- 15h - Al Hilal x Damac - Campeonato Saudita
GE TV
- Nenhum jogo vai passar na GeTV nesta terça, 28
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta terça, 28
HBO Max
- 16h - PSG x Bayern de Munique - Champions League
Paramount+
- 19h - Lanús x LDU - Copa Libertadores
- 21h - Universidad Central x Rosario Central - Copa Libertadores
- 21h - Barracas Central x Audax Italiano - Copa Sul-Americana
- 23h - O’Higgins x Boston River - Copa Sul-Americana
Prime Video
- Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta terça, 28
Cazé TV
- Nenhum jogo vai passar na Cazé TV nesta terça, 28
Apple TV
- Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta terça, 28