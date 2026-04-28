Esporte

Jogos desta terça-feira, 28: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça online e na TV por assinatura

Futebol: Libertadores, Sul-Americana e Champions League marcam a terça-feira de futebol (Esportes/Exame)

Futebol: Libertadores, Sul-Americana e Champions League marcam a terça-feira de futebol (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06h43.

A terça-feira, 28, será repleta de jogos de futebol. Champions League, Copa Libertadores e Sul-Americana são os principais torneios do dia. 

Além desses, Campeonato Saudita, Campeonato Inglês 2.ª divisão, Concacaf Champions Cup e Brasileirão Feminino completam o dia de futebol. 

Dentre os principais jogos, destaque para PSG x Bayern de Munique pela semifinal da Champions League, e Cruzeiro x Boca Juniors pela Libertadores. 

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Champions League

  • 16h - PSG x Bayern de Munique 

Libertadores

  • 19h - Libertad x Independiente del Valle 
  • 19h - Lanús x LDU
  • 21h - Universidad Central x Rosário Central
  • 21h30 - Cruzeiro x Boca Juniors
  • 23h - Sporting Cristal x Junior Barranquilla
  • 23h - Deportes Tolima x Coquimbo Unido

Sul-Americana

  • 19h - Botafogo x Independiente Petrolero
  • 19h - San Lorenzo x Santos
  • 21h - Barracas Central x Audax Italiano
  • 21h30 - Millonarios x São Paulo
  • 21h30 - Deportivo Recoleta x Deportivo Cuenca
  • 23h - O’Higgins x Boston River

Campeonato Saudita

  • 13h - Al Shabab x Al Fateh
  • 15h - Al Hilal x Damac

Campeonato Inglês 2ª divisão

  • 15h45 - Southampton x Ipswich Town

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 18h - Bahia x Grêmio

Concacaf Champions Cup

  • 21h30 - Nashville x Tigres-MEX

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça, 28

SBT

  • 16h - PSG x Bayern de Munique - Champions League
  • 21h30 - Millonarios x São Paulo - Copa Sul-Americana

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça, 28

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça, 28

BandSports

  • 13h - Al Shabab x Al Fateh - Campeonato Saudita
  • 15h - Al Hilal x Damac - Campeonato Saudita

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta terça, 28

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • Nenhum jogo vai passar na Sportv nesta terça, 28

ESPN

  • 19h - San Lorenzo x Santos - Copa Sul-Americana

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta terça, 28

ESPN3

  • 19h - Libertad x Independiente del Valle - Copa Libertadores
  • 23h - Sporting Cristal x Junior Barranquilla - Copa Libertadores

ESPN4

  • 15h45 - Southampton x Ipswich Town - 2.ª divisão inglesa
  • 19h - Botafogo x Independiente Petrolero - Copa Sul-Americana
  • 21h30 - Cruzeiro x Boca Juniors - Copa Libertadores

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na XSports nesta terça, 28

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça, 28

TNT Sports

  • 16h - PSG x Bayern de Munique - Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 15h45 - Southampton x Ipswich Town - 2.ª divisão inglesa
  • 19h - Libertad x Independiente del Valle - Copa Libertadores
  • 19h - Botafogo x Independiente Petrolero - Copa Libertadores
  • 19h - San Lorenzo x Santos - Copa Sul-Americana
  • 21h30 - Cruzeiro x Boca Juniors - Copa Libertadores
  • 21h30 - Millonarios x São Paulo - Copa Sul-Americana
  • 21h30 - Deportivo Recoleta x Deportivo Cuenca
  • 21h30 - Nashville x Tigres-MEX - Concacaf Champions Cup
  • 23h - Sporting Cristal x Junior Barranquilla
  • 23h - Deportes Tolima x Coquimbo Unido

Canal Goat

  • 15h - Al Hilal x Damac - Campeonato Saudita

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar na GeTV nesta terça, 28

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta terça, 28

HBO Max

  • 16h - PSG x Bayern de Munique - Champions League

Paramount+

  • 19h - Lanús x LDU - Copa Libertadores
  • 21h - Universidad Central x Rosario Central - Copa Libertadores 
  • 21h - Barracas Central x Audax Italiano - Copa Sul-Americana
  • 23h - O’Higgins x Boston River - Copa Sul-Americana

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta terça, 28

Cazé TV

  • Nenhum jogo vai passar na Cazé TV nesta terça, 28

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta terça, 28
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