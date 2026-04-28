Jogos desta terça-feira, 28: onde assistir ao vivo e horários

A terça-feira, 28, será repleta de jogos de futebol. Champions League, Copa Libertadores e Sul-Americana são os principais torneios do dia.

Além desses, Campeonato Saudita, Campeonato Inglês 2.ª divisão, Concacaf Champions Cup e Brasileirão Feminino completam o dia de futebol.

Dentre os principais jogos, destaque para PSG x Bayern de Munique pela semifinal da Champions League, e Cruzeiro x Boca Juniors pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Champions League

16h - PSG x Bayern de Munique

Libertadores

19h - Libertad x Independiente del Valle

19h - Lanús x LDU

21h - Universidad Central x Rosário Central

Boca Juniors 21h30 - Cruzeiro x

23h - Sporting Cristal x Junior Barranquilla

23h - Deportes Tolima x Coquimbo Unido

Sul-Americana

19h - Botafogo x Independiente Petrolero

19h - San Lorenzo x Santos

21h - Barracas Central x Audax Italiano

21h30 - Millonarios x São Paulo

21h30 - Deportivo Recoleta x Deportivo Cuenca

23h - O’Higgins x Boston River

Campeonato Saudita

13h - Al Shabab x Al Fateh

15h - Al Hilal x Damac

Campeonato Inglês 2ª divisão

15h45 - Southampton x Ipswich Town

Campeonato Brasileiro Feminino

18h - Bahia x Grêmio

Concacaf Champions Cup

21h30 - Nashville x Tigres-MEX

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça, 28

SBT

16h - PSG x Bayern de Munique - Champions League

21h30 - Millonarios x São Paulo - Copa Sul-Americana

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça, 28

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça, 28

BandSports

13h - Al Shabab x Al Fateh - Campeonato Saudita

15h - Al Hilal x Damac - Campeonato Saudita

TV Brasil

Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta terça, 28

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

Nenhum jogo vai passar na Sportv nesta terça, 28

ESPN

19h - San Lorenzo x Santos - Copa Sul-Americana

ESPN2

Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta terça, 28

ESPN3

19h - Libertad x Independiente del Valle - Copa Libertadores

23h - Sporting Cristal x Junior Barranquilla - Copa Libertadores

ESPN4

15h45 - Southampton x Ipswich Town - 2.ª divisão inglesa

19h - Botafogo x Independiente Petrolero - Copa Sul-Americana

21h30 - Cruzeiro x Boca Juniors - Copa Libertadores

XSports

Nenhum jogo vai passar na XSports nesta terça, 28

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça, 28

TNT Sports

16h - PSG x Bayern de Munique - Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

15h45 - Southampton x Ipswich Town - 2.ª divisão inglesa

19h - Libertad x Independiente del Valle - Copa Libertadores

19h - Botafogo x Independiente Petrolero - Copa Libertadores

19h - San Lorenzo x Santos - Copa Sul-Americana

21h30 - Cruzeiro x Boca Juniors - Copa Libertadores

21h30 - Millonarios x São Paulo - Copa Sul-Americana

21h30 - Deportivo Recoleta x Deportivo Cuenca

21h30 - Nashville x Tigres-MEX - Concacaf Champions Cup

23h - Sporting Cristal x Junior Barranquilla

23h - Deportes Tolima x Coquimbo Unido

Canal Goat

15h - Al Hilal x Damac - Campeonato Saudita

GE TV

Nenhum jogo vai passar na GeTV nesta terça, 28

Onefootball

Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta terça, 28

HBO Max

16h - PSG x Bayern de Munique - Champions League

Paramount+

19h - Lanús x LDU - Copa Libertadores

21h - Universidad Central x Rosario Central - Copa Libertadores

21h - Barracas Central x Audax Italiano - Copa Sul-Americana

23h - O’Higgins x Boston River - Copa Sul-Americana

Prime Video

Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta terça, 28

Cazé TV

Nenhum jogo vai passar na Cazé TV nesta terça, 28

Apple TV