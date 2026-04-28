Neymar joga hoje? Veja situação do craque para o jogo contra o San Lorenzo

Neymar deverá jogar contra o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira, 28. A bola rola às 19h, de Brasília, no estádio El Nuevo Gasómetro.

O jogador não esteve no último treino da equipe devido a um mal-estar, mas já se recuperou e deve estar à disposição do técnico Cuca para o duelo.

O atacante também não esteve na partida contra o Bahia, no último sábado, 25, pelo Brasileirão, por opção técnica. Além dele, Gabigol, Gabriel Brazão, Willian Arão e Igor Vinícius também voltam a ser utilizados e se unem ao elenco em Buenos Aires, segundo nota do Santos.

O confronto é muito importante para o Peixe. O clube é o lanterna do grupo D, com apenas um ponto somado em dois jogos. Já o San Lorenzo é o líder com quatro pontos.

Neymar corre contra o tempo

A presença de Neymar no jogo é fundamental para os planos do jogador, que sonha em ser convocado para a Copa do Mundo de 2026.

Visando à vaga na competição, o atleta quer estar presente na maioria dos confrontos do Santos até o dia 18 de maio, data da convocação, para convencer Ancelotti.

Até por isso, jogador e comissão técnica estão fazendo um trabalho em conjunto para evitar lesões e ter o atleta disponível na maioria dos jogos até lá. No período, o Santos tem jogos pela Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão.

Situação do Santos na temporada

O Santos vive uma temporada bastante delicada. O clube é o 17º colocado no Brasileirão, com 14 pontos, e abre a zona de rebaixamento. A equipe vem de empate por 2 a 2 contra o Bahia na última rodada do torneio.

Na Sul-Americana, precisa vencer o San Lorenzo para ter chances reais de classificação na Sul-Americana. Até o momento, o clube é o lanterna do grupo e vê a situação ficar cada vez mais delicada.

Já na Copa do Brasil, o Peixe empatou por 0 a 0 com o Coritiba, dentro de casa, no jogo de ida da competição, e agora precisa vencer como visitante para se classificar para as oitavas de final do torneio.