Jogos de sexta-feira, 23 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos de Celta Vigo x Valencia pela La Liga e PSG contra Montpellier pelo Campeonato Francês são os destaques do futebol desta sexta-feira, 23.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série B, Campeonato Alemão, Campeonato Português, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

2ª Divisão Alemã

13h30 - Hannover x Hamburgo - Onefootball

La Liga

14h - Celta Vigo x Valencia - ESPN 4 e Disney+

16h30 - Sevilla x Villarreal - ESPN 4 e Disney+

La Liga 2

14h - Racing Santander x Eibar - Disney+

Campeonato Alemão

15h30 - Borussia Monchengladbach x Bayer Leverkusen - Canal GOAT e Onefootball

Campeonato Francês

15h45 - PSG x Montpellier - CazéTV

2ª Divisão Inglesa

16h - Sheffield Wed x Leeds United - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

16h15 - Farense x Sporting - Disney+

Campeonato Argentino

18h - Independiente Rivadavia x Platense - Disney+

Brasileirão Série B

21h30 - Ponte Preta x Operário - SporTV e Premiere

Campeonato Colombiano

21h30 - Deportivo Pasto x Atlético Bucaramanga - Fanatiz

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG; veja horário

O jogo PSG x Montpellier terá transmissão ao vivo na CazéTV, às 15h45.

Que horas é o jogo do Celta Vigo?

O jogo Celta Vigo x Valencia terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+, às 14h.

Qual canal irá passar o jogo do Borussia Monchengladbach pelo Campeonato Alemão?

O jogo Borussia Monchengladbach x Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo no Canal GOAT e Onefootball, às 15h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 23.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 23.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 23.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 23.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN 4

14h - Celta Vigo x Valencia - La Liga

16h30 - Sevilla x Villarreal - La Liga

ESPN 2

16h - Sheffield Wed x Leeds United - 2ª Divisão Inglesa

SporTV

21h30 - Ponte Preta x Operário - Brasileirão Série B

Premiere

21h30 - Ponte Preta x Operário - Brasileirão Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

14h - Celta Vigo x Valencia - La Liga

14h - Racing Santander x Eibar - La Liga 2

16h - Sheffield Wed x Leeds United - 2ª Divisão Inglesa

16h15 - Farense x Sporting - Campeonato Português

16h30 - Sevilla x Villarreal - La Liga

18h - Independiente Rivadavia x Platense - Campeonato Argentino

CazéTV

15h45 - PSG x Montpellier - Campeonato Francês

Onefootball

13h30 - Hannover x Hamburgo - 2ª Divisão Alemã

15h30 - Borussia Monchengladbach x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão

Fanatiz

21h30 - Deportivo Pasto x Atlético Bucaramanga - Campeonato Colombiano

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.