Al Hilal x Al Wahda: onde assistir e horário pela AFC Champions League Elite

Partida entre Al Hilal x Al Wahda é válida pela AFC Champions League Elite

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14h29.

O Al Hilal e Al Wahda se enfrentam nesta segunda-feira, 16, às 15h15, na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos da AFC Champions League Elite e terá transmissão na ESPN 3 e Disney+.

Líder isolado do Grupo Oeste, o Al Hilal já assegurou vaga nas oitavas de final e garantiu a primeira colocação da chave. A equipe soma 19 pontos, com seis vitórias e um empate em sete partidas, mantendo alto aproveitamento na competição continental.

O Al Wahda, por sua vez, ocupa a quarta posição, com 14 pontos, e ainda briga dentro do grupo. Mesmo sem impacto direto na liderança, o duelo é importante para manter o ritmo e a confiança antes da fase eliminatória.

Onde assistir ao vivo o jogo do Al Hilal hoje pela AFC Champions League Elite?

O jogo desta segunda-feira, às 15h15, entre Al Hilal e Al Wahda terá transmissão ao vivo na ESPN 3 e no Disney+.

Como assistir online o jogo do Al Hilal hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

Prováveis escalações

Al Hilal: Patouillet; Al Tambakti, Pablo Marí e Akcicek; Albdalkareem Darsi, Kanno, Al-Hawasawi e Theo Hernández; Madash e Bouabré; Darwin Núñez.
Técnico: Simoni Inzaghi.

Al Wahda: Zayed Ahmed; Guga, Lucas Pimenta, Ivkovic e Ruben Amaral; Diarra, Jadsom, Hamad e Kruspzky; Caio Canedo e Tadic.
Técnico: Darko Milanic.

