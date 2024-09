Jogos de sábado, 7 de setembro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Liga das Nações e a final entre França e Argentina pelo Futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos são os grandes destaques deste sábado, 7.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série B, Segunda Divisão Espanhola, Copa Paulista e Mundial Feminino Sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol deste sábado

Liga das Nações

10h - Ilhas Faroé x Macedônia do Norte - Disney+

13h - Armênia x Letônia - Disney+

13h - Moldávia x Malta - Disney+

13h - Geórgia x República Tcheca - SporTV

13h - Irlanda x Inglaterra - ESPN e Disney+

15h45 - Alemanha x Hungria - SporTV

15h45 - Holanda x Bósnia e Herzegovina - ESPN e Disney+

15h45 - Grécia x Finlândia - Disney+

15h45 - Ucrânia x Albânia - Disney+

Brasileirão Série B

16h - Brusque x Santos - Band, Canal GOAT e Premiere

16h - Ituano x Mirassol - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

19h - Avaí x Sport - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

17h30 - Athletic x Ypiranga - DAZN e Nosso Futebol

20h - Ferroviária x Londrina - DAZN e Nosso Futebol

Segunda Divisão Espanhola

13h30 - Sporting Gijón x Real Oviedo - Disney+

16h - Córdoba x Málaga - Disney+

Copa Paulista

15h - XV de Piracicaba x Portuguesa - TV Cultura e Futebol Paulista (YouTube)

15h - União São João x Taquaritinga - Futebol Paulista (YouTube)

16h - Comercial x Monte Azul - Futebol Paulista (YouTube)

17h - Capivariano x Votuporanguense - Record, PlayPlus, R7 e Futebol Paulista (YouTube)

Paulistão Sub-20

15h - RB Bragantino sub-20 x Santos sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

15h - José Bonifácio sub-20 x Corinthians sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

Segunda Divisão Paulista

15h - Colorado Caieiras x Paulista - Futebol Paulista (YouTube)

Amistoso Internacional

17h - Estados Unidos x Canadá - ESPN 4 e Disney+

Mundial Feminino Sub-20

17h - Venezuela F sub-20 x Nigéria F sub-20 - FIFA+

17h - Coréia do Sul F sub-20 x Alemanha F sub-20 - FIFA+

20h - Estados Unidos F sub-20 x Paraguai F sub-20 - FIFA+

20h - Marrocos F sub-20 x Espanha F sub-20 - FIFA+

Jogos Paralímpicos (Futebol de 5)

12h30 - Colômbia x Brasil (Disputa do bronze) - SporTV 2

15h - França x Argentina (Final) - SporTV 2

Onde assistir ao vivo o jogo da França x Argentina pelo Futebol de 5?

A final do Futebol de 5 entre França e Argentina terá transmissão ao vivo no SporTV 2, às 15h.

Que horas é o jogo de Brusque x Santos?

O jogo Brusque x Santos será transmitido ao vivo na Band, Canal GOAT e Premiere, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada hoje?

SporTV

13h - Geórgia x República Tcheca - Liga das Nações

15h45 - Alemanha x Hungria - Liga das Nações

19h - Avaí x Sport - Brasileirão Série B

ESPN

13h - Irlanda x Inglaterra - Liga das Nações

15h45 - Holanda x Bósnia e Herzegovina - Liga das Nações

17h - Estados Unidos x Canadá - Amistoso Internacional

Onde assistir online os jogos de futebol de hoje?

Disney+

10h - Ilhas Faroé x Macedônia do Norte - Liga das Nações

13h - Armênia x Letônia - Liga das Nações

13h - Moldávia x Malta - Liga das Nações

15h45 - Grécia x Finlândia - Liga das Nações

FIFA+

17h - Venezuela F sub-20 x Nigéria F sub-20 - Mundial Feminino Sub-20

20h - Marrocos F sub-20 x Espanha F sub-20 - Mundial Feminino Sub-20

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.