Jogos de sábado, 5 de outubro, onde assistir ao vivo e horários

Confira onde assistir aos jogos deste sábado ao vivo na TV e online, com destaque para as partidas do Campeonato Brasileiro, Premier League e o duelo entre Real Madrid x Villarreal pelo Campeonato Espanhol.

A programação do dia inclui grandes jogos do Brasileirão, como Atlético-MG x Vitória e RB Bragantino x Palmeiras, além de confrontos importantes da MLS e ligas europeias.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

16h30 - Atlético-MG x Vitória - Globo e Premiere

16h30 - RB Bragantino x Palmeiras - Globo e Premiere

16h30 - Athletico-PR x Botafogo - RBS TV, CazéTV e Rede Furacão

19h - Bahia x Flamengo - Premiere

19h - Corinthians x Internacional - Premiere

19h - Cuiabá x São Paulo - Premiere

21h - Vasco x Juventude - Sportv e Premiere

Premier League

8h30 - Crystal Palace x Liverpool - ESPN e Disney+

11h - Arsenal x Southampton - ESPN e Disney+

11h - Brentford x Wolverhampton - ESPN 3 e Disney+

11h - Leicester City x Bournemouth - Disney+

11h - Manchester City x Fulham - Disney+

11h - West Ham x Ipswich - ESPN 4 e Disney+

13h30 - Everton x Newcastle - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

9h - Espanyol x Mallorca - Disney+

11h15 - Getafe x Osasuna - Disney+

11h15 - Mirandés x Granada (Segunda Divisão) - Disney+

13h30 - Real Valladolid x Rayo Vallecano - Disney+

13h30 - Las Palmas x Celta - Disney+

16h - Real Madrid x Villarreal - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

10h30 - Bayer Leverkusen x Holstein Kiel - Canal GOAT e Onefootball

10h30 - Werder Bremen x Freiburg - Onefootball

10h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Sportv, CazéTV e Onefootball

10h30 - VfL Bochum x Wolfsburg - Onefootball

13h30 - St. Pauli x Mainz - Onefootball

MLS

17h - Toronto FC x Inter Miami - Apple TV+

20h30 - Charlotte FC x CF Montréal - Apple TV+

20h30 - FC Cincinnati x Orlando City - Apple TV+

21h30 - Sporting Kansas City x Los Angeles FC - Apple TV+

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.