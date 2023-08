Jogos de hoje, terça-feira, 15; onde assistir ao vivo e horários

A fase de eliminatórias da Champions League, a semifinal da Copa do Mundo Feminina e a 20ª rodada do Brasileirão Série A são os destaques desta terça-feira de futebol.

Começam os primeiros jogos de ida da Champions League. A fase de mata-mata contará com Galatasaray x Olimpija, Servette x Rangers, Sturm x PSV e Olympique de Marselha x Panathinaikos.

Espanha e Suécia também se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 05h, no estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. A partida é válida pela semifinal da Copa do Mundo Feminina. O jogo pode ser decisivo para que a Espanha perca o estigma de perdedora para as suecas. Ao todo, as duas seleções já se encontraram em 11 confrontos, dos quais a Suécia saiu vencedora sete vezes e empatou nas demais quatro. Essa é a primeira vez, no entanto, que as seleções se enfrentam em uma Copa do Mundo — e também é a primeira vez que as espanholas chegam à semifinal do campeonato.



No Brasileirão, o Athlético-PR joga contra o Cuiabá em uma disputa importante para garantir a vaga de um dos clubes no G4. E o time do Mato Grosso vem de bons jogos: venceu quatro das últimas cinco partidas, e empatou a última. O Furacão, por outro lado, empatou duas, venceu duas e perdeu uma.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

20h - Athlético-PR x Cuiabá - Rede Furacão

Copa do Mundo Feminina

05h - Espanha x Suécia - Globo, SporTV e CazéTV (Youtube)

Champions League

15h - Galatasaray x Olimpija - Sem transmissão no Brasil

15h30 - Servette x Rangers - Sem transmissão no Brasil

15h30 - Sturm x PSV - Sem transmissão no Brasil

16h - Olympique de Marselha x Panathinaikos - Sem transmissão no Brasil

Fifa+