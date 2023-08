Neymar na Arábia: Al Hilal confirma contratação do brasileiro; veja vídeo

Depois da imprensa francesa antecipar, o Al-Hilal confirmou hoje que o jogador Neymar, atual camisa 10 do Paris Saint-German (PSG), fechou contrato com o time da Arábia Saudita para os próximos dois anos.

Segundo o jornal L'Équipe, o brasileiro acertou pagamento de quase € 160 milhões (cerca de R$ 860 milhões) nas duas temporadas. Isso significa que o atacante deve receber € 80 milhões (R$ 430 milhões) por ano. O valor é quase o dobro do Neymar recebe atualmente na França.

Veja o vídeo do anúncio de Neymar no Al-Hilal

A informação da transferência foi divulgada pelo jornal francês L'Équipe, que também afirmou que o brasileiro acertou pagamento de quase € 160 milhões (cerca de R$ 860 milhões) nas duas temporadas. Isso significa que o atacante deve receber € 80 milhões (R$ 430 milhões) por ano.

A emissora francesa RMC Sport informou que o Al-Hilal teria feito uma oferta de aquisição dos últimos quatro anos do contrato de Neymar, acima de € 80 milhões. O valor havia sido soliticado pelo PSG, no entanto, faltava apenas a confirmação do jogador para a finalização do negócio.

Todas as partes estavam otimistas em relação ao acordo, principalmente porque Neymar, seus representantes e familiares ficaram atraídos pela oferta do Al-Hilal.

Com um salário anual de R$ 430 milhões, o jogador vai ganhar o equivalente a 820 reais por minuto, ou seja, quase R$ 1,2 milhão por dia.

Como deve ficar a carreira de Neymar?

Com essa decisão, Neymar deixa o futebol europeu 10 anos depois de sua chegada ao time espanhol Barcelona, onde conquistou vários títulos nacionais e uma Champions League. Em 2017, ele foi transferido para o PSG, participando de 173 partidas.

Recentemente surgiu uma especulação sobre as relações entre Neymar e o Barcelona no futuro. O brasileiro estaria disposto a reduzir seu salário para voltar ao clube, embora essa possibilidade seja remota. Outra teoria que circulou recentemente dizia que Neymar poderia ser emprestado pelo Al-Hilal ao time espanhol, mediante um acordo entre as empresas.

Por outro lado, o jornal espanhol AS publicou, no sábado, que o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, não concorda com a possível contratação de Neymar, por considerá-lo uma "má influência". O time conta, atualmente, com uma vários jogadores jovens, entre eles Gavi e Pedri. Os gestores acreditam que o comportamento do craque brasileiro pode afetar negativamente a postura desses atletas.

Se encerrar sua parceria com o Al-Hilal no prazo estabelecido, em 2025, quando terá 33 anos, Neymar tentará voltar para a Europa e se preparar para a Copa do Mundo de 2026, pela Seleção Brasileira.