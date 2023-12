Com lesão no pé, Haaland fica fora do jogo do Manchester City e é dúvida para o Mundial

O Manchester City teve um desfalque importante na vitória deste domingo contra o Luton Town, pela Premier League, e ganhou uma dor de cabeça para o Mundial de Clubes, onde estreia daqui a nove dias. O atacante Erling Haaland ficou de fora do confronto de hoje por uma lesão no pé e o clube inglês ainda não sabe se ele estará apto para a semifinal do torneio da Fifa.

— Ele teve uma reação de estresse ósseo no pé e depois do último jogo sentiu isso. Ele não pode jogar. Não sei quanto tempo ele ficará fora. Semana a semana, dia a dia, veremos o que acontece — disse Pep Guardiola.

A lesão de Haaland foi confirmada por Pep Guardiola antes mesmo da partida contra o Luton Town começar. O atacante argentino Julián Álvarez substituiu o artilheiro da atual edição da Premier League com 14 gols em 15 partidas disputadas.

— Jogamos com 11, isso é certo. Erling tem sido muito importante desde que chegou, isso é certo. Mas durante a temporada vemos esse tipo de coisa. Lesões, suspensões, problemas, temos que nos adaptar — acrescentou Guardiola, definindo Álvarez como o atacante titular para hoje.

Mesmo sem Haaland, o Manchester City conseguiu espantar a má fase e voltou a vencer no Campeonato Inglês após quatro rodadas. O clube vinha de três empates — contra Chelsea, Tottenham e Liverpool — e uma derrota para o Aston Villa, no jogo com o pior desempenho para um time comandado pelo técnico Pep Guardiola, em ligas europeias.