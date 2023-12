Jogos de hoje, sábado, 30; onde assistir e horários

O jogos do Manchester City e o Sheffield United, além do Nottingham Forest contra o Manchester United pela Premier League são os destaques do futebol deste sábado, 30.

O dia também será marcado pelo jogo do Al Taawon contra o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, pelo Campeonato Saudita. Assim como as partidas do Campeonato Italiano e Campeonato Português.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

8h30 - Atalanta x Lecce - Star+

11h - Udinese x Bologna - Star+

14h - Milan x Sassuolo - Star+

14h - Hellas Verona x Salernitana - Star+

16h45 - Juventus x Roma - ESPN e Star+

Campeonato Saudita

12h - Al Tai x Al Ittihad - Canal GOAT (Youtube)

15h - Al Taawon x Al Nassr - Bandsports e Canal GOAT (Youtube) - Bandsports e Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Português

15h - Casa Pia x Braga - Star+

17h30 - Portimonense x Sporting - Star+

Premier League

09h - Luton Town x Chelsea - ESPN e Star+

12h - Aston Villa x Burnley - ESPN e Star+

12h - Crystal Palace x Brentford - Star+

12h - Manchester City x Sheffield United - Star+

12h - Wolves x Everton - Star+

14h30 - Nottingham Forest x Manchester United - ESPN e Star+ - ESPN e Star+

Onde irá transmitir o jogo do Al Nassr hoje ; veja horário

O jogo deste sábado às 15h entre Al Taawon x Al Nassr terá transmissão ao vivo no Bandsports e Canal GOAT (Youtube).

Que horas é o jogo do Manchester City hoje?

O jogo deste sábado às 12h entre Manchester City x Sheffield United terá transmissão ao vivo na Star+.

Que horas é o jogo do Manchester United hoje?

O jogo deste sábado às 14h30 entre Nottingham Forest x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

16h45 - Juventus x Roma - Campeonato Italiano

09h - Luton Town x Chelsea - Premier League

12h - Aston Villa x Burnley - Premier League

14h30 - Nottingham Forest x Manchester United - Premier League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Canal GOAT (Youtube)

12h - Al Tai x Al Ittihad - Campeonato Saudita

15h - Al Taawon x Al Nassr - Campeonato Saudita

Star+