Jogos de hoje, sábado, 28 de junho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Mundial de Clubes, Campeonato Uruguaio e MLS são os destaques do futebol deste sábado, 28.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Brasileiro Série B e Série C, Europeu Sub-21, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Uruguaio

12h - Liverpool-URU x Montevideo Wanderers - Disney+ (Tempo Real)

15h - Peñarol x Cerro - Disney+ (Tempo Real)

15h - Defensor x Plaza Colonia - Disney+ (Tempo Real)

20h - Boston River x Miramar Misiones - Disney+ (Tempo Real)

Mundial de Clubes (Oitavas de Final)

13h - Palmeiras x Botafogo - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV (Tempo Real)

17h - Benfica x Chelsea - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV (Tempo Real)

Campeonato Norueguês

13h - Rosenborg x Viking - OneFootball (Tempo Real)

Amistoso Internacional

15h - Olimpia x Racing-ARG - Disney+ (Sem transmissão ao vivo)

Copa Paulista

15h - Rio Branco x São Bento - Paulistão (YouTube) (Sem transmissão ao vivo)

15h - Paulista x Primavera - Paulistão (YouTube) (Sem transmissão ao vivo)

15h - Santo André x São José - Paulistão (YouTube) (Sem transmissão ao vivo)

15h - São Caetano x Portuguesa Santista - Paulistão (YouTube) (Sem transmissão ao vivo)

16h - Francana x Itapirense - Paulistão (YouTube) (Sem transmissão ao vivo)

17h - União São João x Inter de Limeira - Paulistão (YouTube) (Sem transmissão ao vivo)

Brasileirão Série B

16h - Vila Nova x Atlético-GO - Disney+ (Tempo Real)

18h30 - Athletico-PR x Coritiba - Disney+ (Tempo Real)

Europeu Sub-21 (Final)

16h - Inglaterra sub-21 x Alemanha sub-21 - UEFA.tv (Tempo Real)

Brasileirão Série C

17h - Guarani x CSA - DAZN, Nosso Futebol (TV e YouTube) e Nosso Futebol+ (Tempo Real)

17h - Retrô x Londrina - Nosso Futebol+ (Tempo Real)

19h30 - Maringá x Ponte Preta - Nosso Futebol+ (Tempo Real)

19h30 - São Bernardo x Anápolis - DAZN e Nosso Futebol+ (Tempo Real)

